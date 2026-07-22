La magia della Selva di Fasano torna a fare da sfondo ai grandi eventi della stagione estiva. Nella suggestiva cornice del Minareto – Villa Damaso Bianchi, all’interno del cartellone WOW! Fasano, l’Assessorato alla Cultura propone due serate all’insegna della musica d’autore e del teatro, ideate e prodotte dall’associazione Indila con la direzione artistica di Annalisa Arbolino e la regia tecnica di Ciro Mazaner.

«Due serate all’insegna di atmosfere suggestive e coinvolgenti – spiega l’assessora alla Cultura Cinzia Caroli -. Nella prima serata la tradizione della musica partenopea ci cullerà nella meravigliosa cornice del Minareto e durante la seconda serata la narrazione del mito ci accompagnerà in una dimensione onirica e coinvolgente. Voglio specificare che, come tutti gli eventi curati dall’assessorato alla Cultura, l’ingresso è gratuito. Consiglio di arrivare con qualche minuto di anticipo. Ci sarà anche un servizio navetta (esso stesso gratuito), oppure si potrà raggiungere il Minareto passeggiando piacevolmente lungo viale Toledo regalandoci così un pomeriggio – serata gradevole e rilassante».

Si parte lunedì 27 luglio con l’energia raffinata e senza tempo di Dolores Melodia e il suo “Posteggia chic”: un viaggio appassionato tra la tradizione della canzone partenopea e l’eleganza di una fisarmonica capace di evocare atmosfere uniche.

Martedì 28 luglio la scena passerà all’arte drammatica con “Selene e il mito di Cassiopea”. Scritto e diretto da Livia Bertè, lo spettacolo vedrà protagoniste la stessa Bertè insieme ad Annalisa Arbolino in una narrazione intensa, sospesa tra suggestioni antiche e racconto mitologico.

Un’esperienza immersiva nel cuore della Selva pensata per accogliere residenti e turisti nella massima comodità.

Info e Servizi

• Orari: Porte aperte dalle 20:30, sipario alle 21:00.

• Ingresso: Libero fino ad esaurimento posti.

• Mobilità: Per garantire un accesso agevole e sostenibile, sarà attivo un servizio navetta gratuito con partenza da Largo Giannaccari ogni 15 minuti, a partire dalle 19:15.

Ufficio Stampa

Città di Fasano