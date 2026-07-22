Di fronte all’ondata di calore che sta interessando il territorio, Santa Spazio Culturale e la Biblioteca del Vicolo si dichiarano ufficialmente “Presidio di Rifugio Climatico”, mettendo a disposizione della cittadinanza e dei visitatori gli spazi dell’Ex Convento di Santa Chiara come luogo di ristoro e sollievo dalle alte temperature.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire una risposta concreta e solidale all’emergenza climatica estiva. Sebbene l’edificio non sia dotato di impianti di climatizzazione artificiale, la struttura storica rappresenta un esempio di architettura bioclimatica: le spesse mura in pietra e il particolare microclima interno consentono infatti di mantenere ambienti naturalmente freschi, offrendo riparo dal caldo intenso delle ore centrali della giornata.

Per rendere il servizio accessibile anche ai numerosi turisti presenti in città, all’ingresso dell’Ex Convento è stato installato un monitor che trasmette un messaggio informativo in quattro lingue – italiano, inglese, francese e spagnolo – invitando chiunque ne abbia bisogno a entrare e sostare negli spazi del complesso.

L’accesso è completamente libero e gratuito, senza alcun obbligo di consumo. I visitatori potranno usufruire della Biblioteca del Vicolo, uno spazio fresco e silenzioso dove studiare, lavorare grazie alla connessione Wi-Fi o semplicemente riposare, oltre che del giardino interno, un’area ombreggiata ideale per concedersi una pausa durante le ore più calde.

L’iniziativa conferma anche la vocazione sociale del Santa Spazio Culturale, che oltre a ospitare eventi, incontri e attività artistiche, intende rafforzare il proprio ruolo di luogo aperto alla comunità.

«Un centro culturale e una biblioteca pubblica – spiegano i promotori – devono essere prima di tutto luoghi di cura della comunità e di accoglienza. Abbiamo scelto di segnalare questo servizio anche in più lingue per rivolgerci non solo ai cittadini residenti, ma anche ai tanti turisti di passaggio che soffrono il caldo e cercano un luogo di sollievo naturale e ospitale».

L’Ex Convento di Santa Chiara, in Vicolo Santa Chiara 2 a Brindisi, resterà aperto fino alla fine di luglio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Nel mese di agosto l’apertura sarà garantita dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0831 1561076 oppure il cellulare 380 5846315. L’iniziativa è promossa da Yeahjasi Brindisi A.P.S. – Circolo ARCI.