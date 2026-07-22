È partita ufficialmente la stagione 2026/2027 del Brindisi FC. I biancazzurri hanno raggiunto Viggiano, in provincia di Potenza, dove è iniziato il ritiro precampionato agli ordini del nuovo tecnico Roberto Taurino. Contestualmente, la società ha annunciato altri due importanti innesti di mercato: l’attaccante Mirko Carretta e il difensore Manuel Galvez.

L’avvio della preparazione ha assunto un carattere particolare: a causa dei lavori di ammodernamento dello stadio “Franco Fanuzzi” e dell’impossibilità di svolgere il preritiro in città, la squadra si è radunata direttamente presso l’Hotel Theotokos di Viggiano.

La prima giornata è stata dedicata all’accoglienza del gruppo, alle visite mediche e agli accertamenti sanitari necessari per il rilascio dell’idoneità sportiva agonistica. Da martedì 21 luglio, invece, è iniziato il lavoro sul campo con la prima doppia seduta di allenamento.

Sul fronte del mercato, il Brindisi ha ufficializzato l’ingaggio di Mirko Carretta, attaccante classe 1990. Reduce da una stagione da protagonista nel girone H di Serie D, conclusa tra i migliori marcatori del campionato, Carretta porta in dote una lunga esperienza maturata tra Serie B e Serie C, oltre a qualità tecniche, leadership e professionalità.

In biancazzurro arriva anche Manuel Galvez, difensore classe 2002, considerato un profilo giovane e di prospettiva che andrà a rinforzare il reparto arretrato nella stagione 2026/2027.

Nel corso del ritiro la società continuerà ad aggiornare tifosi e appassionati sull’andamento della preparazione e sulle attività della squadra.

I convocati per il ritiro precampionato

Portieri

Antonino Vittorio

Giuseppe Fasanelli

Francesco Alfano

Difensori

Roberto De Angelis

Nicola Lanzolla

Sebastian Elefante

Manuel Galvez

Andrea Lobosco

Cristiano Carpineti

Hanur Haskic

Lorenzo Alboni

Centrocampisti

Endri Zenelaj

Daniel Cannarsa

Francesco Donzelli

Samuele Gori

Souleymane Kamagate

Federico Po

Kevin Sanchez

Attaccanti

Ewan Urain

Valentin Barbero

Pablo Burzio

Andrea Saraniti

Antonio Caputo

Juan Sanchez

Mirko Carretta