Un’intera città che si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove il pianoforte diventa protagonista assoluto e la musica si diffonde tra vicoli, piazze, chiese e cortili storici. Venerdì 24 e sabato 25 luglio Ceglie Messapica ospita la nona edizione di «Suona con noi», l’evento simbolo del festival Piano Lab, una straordinaria maratona musicale che vedrà alternarsi oltre 150 pianisti provenienti da Italia, Germania, Stati Uniti, Ungheria e Inghilterra in 200 recital distribuiti nell’arco delle due giornate.

Sarà una vera e propria celebrazione degli 88 tasti, un flusso continuo di musica capace di attraversare epoche, stili e linguaggi, dal repertorio classico alle contaminazioni contemporanee. Bambini, giovani talenti, studenti, professionisti e semplici appassionati si alterneranno davanti al pubblico in una grande esperienza collettiva che cancella ogni barriera di età, formazione o provenienza, restituendo al pianoforte il suo ruolo di strumento universale e inclusivo. Tra i tanti interpreti che si ascolteranno, si segnalano il giovane talento pugliese Raffaele Marangione e la promessa Valentina Grisafi proveniente dalla Sicilia, presente a «Suona con noi» da diverse edizioni.

«Suona con noi» rappresenta ormai l’appuntamento più atteso del festival Piano Lab, organizzato dall’associazione La Ghironda con il supporto di Marangi Strumenti Musicali e Steinway & Sons. L’iniziativa, sostenuta Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Ceglie Messapica, incarna perfettamente la filosofia che da sempre caratterizza le produzioni della Ghironda: portare la musica fuori dai luoghi convenzionali, trasformando gli spazi urbani in scenari di incontro, partecipazione e condivisione, dove artisti e pubblico vivono insieme un’esperienza autentica e coinvolgente.

Per due sere il centro storico di Ceglie Messapica si animerà con un itinerario musicale diffuso che coinvolgerà dieci diverse postazioni, creando un suggestivo percorso sonoro tra alcuni dei luoghi più affascinanti della città: la Chiesa di San Rocco, Piazza Sant’Antonio, Piazza Plebiscito, la Chiesa di San Demetrio, la chiesa di San Gioacchino, la Chiesa Matrice, il Castello Ducale, Largo Monterrone, l’Atrio del Museo MAAC e l’Atrio del Municipio.

L’avvio dei recital è fissato per venerdì 24 luglio alle ore 19.15, mentre sabato 25 luglio la musica inizierà già alle ore 18, dando vita a una lunga staffetta di concerti che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera.

L’edizione di quest’anno riserverà inoltre uno spazio speciale ai partecipanti del premio Piano Lab «Suona un inedito», dedicato alla valorizzazione della creatività musicale contemporanea. Protagonisti saranno Francesco Miniaci, Nicolò Alberini, Massimo Scardino, Beatrice Mauro, Benny Gambino, Anna Lisa Losito, Lorenzo Cicala, Giulio Colapietro e Maria Irene Rizzo, chiamati a presentare le proprie composizioni originali davanti al pubblico del festival.

Più che una semplice rassegna concertistica, «Suona con noi» si conferma così una grande festa della musica, capace di trasformare Ceglie Messapica in una capitale internazionale del pianoforte, dove ogni angolo del centro storico diventa una sala da concerto e ogni esecuzione contribuisce a costruire un racconto collettivo fatto di talento, passione e condivisione.

I programmi completi, con gli orari dettagliati e tutte le performance in calendario, sono consultabili sulla pagina Facebook di Piano Lab.