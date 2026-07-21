Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi è intervenuta questa mattina per un incendio sviluppatosi all’interno dell’ex dormitorio di via Provinciale San Vito.

I pompieri, giunti sul posto con i mezzi di soccorso, hanno operato per domare le fiamme e completare le operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata. L’intervento ha consentito di evitare il propagarsi dell’incendio e di ripristinare le condizioni di sicurezza all’interno della struttura.

Sono in corso le verifiche per accertare le cause che hanno originato il rogo. Non si registrano, al momento, informazioni su eventuali persone coinvolte.