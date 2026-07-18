Incidente stradale nella notte sulla Via di Punta Penne, a Brindisi, dove, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Kia Picanto e una moto.

Nell’impatto è rimasta illesa la donna alla guida dell’automobile, mentre il conducente della moto è stato soccorso e trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli e dell’intera area interessata dall’incidente.

Presenti anche il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto.