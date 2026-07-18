Il grande basket veterano e la palla a spicchi si fondono in una settimana di sport totale: venerdì 24 luglio l’assegnazione dei titoli e le premiazioni.

L’attesa è finita per gli appassionati del basket che conta. Il torneo Over 45 “Addò Giurgola” svela il suo calendario ufficiale, promettendo spettacolo, agonismo e sani valori sportivi. Sul rettangolo di gioco si incroceranno l’esperienza dei grandi campioni del passato locale e la voglia mai spenta di vincere. Ma le sorprese non finiscono qui: l’evento si arricchisce con la spettacolare conclusione del torneo di basket, trasformando la manifestazione in una vera e propria festa dello sport brindisino.

Il Programma delle Gare

Lunedì 20 Luglio

· Ore 19:00 – Li Caghhiusi vs Eagles Brindisi (Riposa: Altair Cafè) arbitri Magrì- Stoppa

· Ore 21:00 – Adria Academy Master Bari vs ASL Brindisi (Riposa: I Feel Devotion) Arbitri Parisi-Iaia

Martedì 21 Luglio

· Ore 19:00 – Li Caghhiusi vs Altair Cafè (Riposa: Eagles Brindisi) arbitri De Giorgio – D’Aluisio

· Ore 21:00 – I Feel Devotion vs Adria Academy Master Bari (Riposa: ASL Brindisi) arbitri Palma – Zammillo

Mercoledì 22 Luglio

· Ore 19:00 – ASL Brindisi vs I Feel Devotion (Riposa: Adria Academy Master Bari) arbitri Stoppa-Cometa

· Ore 21:00 – Altair Cafè vs Eagles Brindisi (Riposa: Li Caghhiusi) arbitri Palma-Parisi

Giovedì 23 Luglio: La Notte delle Semifinali

Il momento della verità per il calcio arriverà giovedì 23 luglio. Le quattro migliori formazioni della fase a gironi si contenderanno l’accesso alla finalissima. I due match decisivi rispetteranno i classici orari della competizione:

· Prima semifinale: ore 19:00

· Seconda semifinale: ore 21:00

Venerdì 24 Luglio: Finali di Basket e Premiazioni

Il gran finale di venerdì 24 luglio accenderà i riflettori sulla palla a spicchi. Sarà la serata conclusiva dedicata interamente alle finali del torneo di basket, dove l’intensità e lo spettacolo sul parquet decreteranno i vincitori.

A seguire, l’evento culminerà con le premiazioni ufficiali, un momento di celebrazione collettiva per celebrare tutti i protagonisti, i campioni e lo spirito sportivo che da sempre contraddistingue il “Addò Giurgola”.

Il Torneo “Addò Giurgola” non è una semplice competizione. Si tratta di una vera celebrazione dello sport, capace di unire calcio e basket in un unico grande palcoscenico e di richiamare il pubblico delle grandi occasioni. L’appuntamento per tutti i tifosi e gli appassionati è sul campo, per sostenere i protagonisti e godersi ogni minuto di questo imperdibile spettacolo estivo.

Giada Amatori