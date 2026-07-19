Dieci appuntamenti, cinque città e un cartellone capace di mettere in dialogo musica d’autore, teatro, rap, cultura pop e racconto del territorio. Dal 22 luglio all’11 settembre torna lo Stupor Mundi Festival, la rassegna itinerante prodotta e realizzata dalla New Music Promotion, sotto la direzione artistica di Vincenzo Gianfreda.

Il festival attraverserà Oria, San Giorgio Ionico, Mesagne, San Pancrazio Salentino, Ceglie Messapica e Francavilla Fontana, trasformando piazze e spazi destinati agli eventi in luoghi d’incontro e spettacolo. Un viaggio nel segno dello slogan scelto per l’edizione 2026: “Il suono della meraviglia”.

Il progetto, nato con il supporto della Regione Puglia, conferma la propria vocazione: valorizzare e raccontare il territorio pugliese attraverso una proposta artistica di qualità, rivolta a un pubblico eterogeneo per età, interessi e provenienza.

Un festival cresciuto insieme al territorio

Nato nel 2023, lo Stupor Mundi Festival ha consolidato negli anni la propria identità di rassegna itinerante, capace di unire la qualità della proposta artistica alla valorizzazione dei centri storici e dei luoghi più suggestivi della Puglia. L’edizione 2024 ha coinvolto cinque comuni della provincia di Brindisi, ospitando artisti come Claudia Gerini con il Solis String Quartet, Cristiano De André, Ghemon, Umberto Tozzi, Eugenio Bennato, Filippo Graziani, Nina Zilli i Pooh. Nel 2025 il percorso è proseguito con nuovi appuntamenti e progetti speciali, tra cui l’incontro musicale e narrativo con i Negrita, insieme agli spettacoli di Simone Cristicchi, Edoardo Bennato e La Crus. Esperienze differenti, accomunate dalla volontà di avvicinare il pubblico alla musica dal vivo e di creare un rapporto diretto tra gli artisti, le comunità e i luoghi ospitanti.

Un bilancio che restituisce l’immagine di un festival in continua crescita, diventato negli anni un’occasione di promozione culturale e turistica, oltre che uno strumento di collaborazione tra operatori, amministrazioni comunali e realtà del territorio.

«Lo Stupor Mundi Festival nasce dalla volontà di portare spettacoli di qualità nelle città e nei borghi pugliesi, costruendo ogni volta un legame tra gli artisti, il pubblico e i luoghi che ci ospitano – sottolinea il direttore artistico Vincenzo Gianfreda –. L’edizione 2026 compie un ulteriore passo in avanti, con un programma trasversale, capace di parlare a generazioni differenti e di attraversare linguaggi musicali e culturali diversi».

Il programma dello Stupor Mundi Festival 2026

Ad aprire la nuova edizione sarà Paolo Jannacci, il 22 luglio a Oria. Il viaggio proseguirà il 26 luglio a San Giorgio Ionico con Federico Quaranta e il 28 luglio a Mesagne con il pianista e compositore Raphael Gualazzi.

Il 2 agosto il Forum Eventi di San Pancrazio Salentino ospiterà l’appuntamento speciale “K-Pop Is Coming”, evento “Extra” con biglietti disponibili sul circuito TicketOne.

Ad agosto il festival tornerà a Mesagne con Frankie hi-nrg mc, per poi fare tappa a Ceglie Messapica con tre serate consecutive affidate ai Selton, Cristina Donà e Irene Grandi.

La chiusura sarà a Francavilla Fontana: il 14 agosto con Dargen D’Amico e l’11 settembre con Cesare Dell’Anna.

Calendario completo

22 luglio – Oria: Paolo Jannacci

26 luglio – San Giorgio Ionico: Federico Quaranta

28 luglio – Mesagne: Raphael Gualazzi

2 agosto – Forum Eventi, San Pancrazio Salentino: K-Pop Is Coming – evento Extra, biglietti su TicketOne

8 agosto – Mesagne: Frankie hi-nrg mc

9 agosto – Ceglie Messapica: Selton

10 agosto – Ceglie Messapica: Cristina Donà

11 agosto – Ceglie Messapica: Irene Grandi

14 agosto – Francavilla Fontana: Dargen D’Amico

11 settembre – Francavilla Fontana: Cesare Dell’Anna

L’inizio degli spettacoli è previsto alle ore 21.30. L’appuntamento del 2 agosto con “K-Pop Is Coming” è un evento Extra a pagamento; per modalità di accesso e aggiornamenti sugli altri spettacoli si invita a seguire i canali ufficiali del festival.

RUUN, mobilità condivisa al servizio del territorio

Tra i partner dell’edizione 2026 figura RUUN, la community di carpooling collegata agli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, nata per mettere in contatto chi vive nei piccoli centri e favorire la condivisione dei passaggi.

La collaborazione rafforza l’attenzione dello Stupor Mundi Festival verso una mobilità più accessibile, condivisa e sostenibile, facilitando gli spostamenti dei partecipanti e creando nuove connessioni tra aeroporti, città, borghi e luoghi degli spettacoli.

Con l’edizione 2026, lo Stupor Mundi Festival rinnova così la propria missione: portare la grande musica e lo spettacolo dal vivo nel cuore della Puglia, facendo di ogni appuntamento un’esperienza culturale, turistica e collettiva.