Giovedì 23 luglio, alle 18.00, in Sala della Colonna di Palazzo Nervegna, la Commissione Pari Opportunità incontrerà il Comitato Promotore della Proposta di Legge “Noemi Durini”, di abolizione dei benefici penitenziari per i condannati di femminicidio, guidato dall’avv. Valentina Presicce del Foro di Lecce e dalla madre della giovane Noemi, signora Imma Rizzo, che sarà pure presente.

Interverrà l’avv. Fabio Di Bello del Foro di Brindis e modererà l’avv. Ernestina SICILIA, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi, Durante l’incontro sarà narrata la vicenda saranno spiegate le ragioni della proposta di legge e l’incidenza sui benefici penitenziari attualmente riconosciuti dalla legge nel percorso di espiazione della pena.

In quella sede chi lo ritenesse potrà sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare o potrà farlo attraverso il QR CODE presente nella locandina allegata o, ancora, recandosi presso l’Ufficio della Segreteria Generale del Comune di Brindisi, sino al 07 agosto, data in cui i fogli sottoscritti saranno trasmessi per poi approdare in Parlamento, se sarà raggiunto il quorum necessario.

Sarà un utile occasione di riflessione su temi molto delicati e attuali. La Cittadinanza è invitata.