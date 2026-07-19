Il Brindisi FC comunica la riconferma del centrocampista Kevin Sanchez Santa, classe 2006. Giovane di prospettiva e già protagonista del progetto biancazzurro, Kevin continuerà il suo percorso di crescita con la maglia del Brindisi, mettendo a disposizione della squadra qualità, dinamismo e grande determinazione.

La società è lieta di proseguire insieme questo percorso, con l’augurio che la nuova stagione possa regalargli ulteriori soddisfazioni e confermare il suo costante percorso di crescita.

Ufficio Stampa

Brindisi FC