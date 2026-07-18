Da lunedì 20 luglio prende il via il progetto “Cresce il caldo, cresce la prevenzione”, promosso dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Francavilla Fontana-Oria in collaborazione con il Comune di Francavilla Fontana. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali, punta a rafforzare i servizi di prevenzione e assistenza nel periodo estivo, con particolare attenzione ad anziani e persone fragili.

Il progetto si affianca al servizio CRI in Bici, che resta operativo sul territorio.

Il cuore dell’iniziativa è il Punto Refrigerato, allestito presso la Sala Convegni della Biblioteca Comunale “Giovanni Calò”: un ambiente climatizzato dove i cittadini potranno trovare acqua, assistenza e informazioni utili per affrontare le giornate più calde.

Il servizio di primo soccorso della Croce Rossa sarà attivo presso la Biblioteca lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 20:00, e il sabato dalle 10:00 alle 12:00. Negli orari di servizio saranno effettuati il controllo dei principali parametri vitali e attività di informazione sui rischi legati alle alte temperature. Il sabato mattina i volontari saranno presenti anche con un gazebo di primo soccorso nell’area mercatale, con assistenza, monitoraggio sanitario e materiale informativo.

Anche fuori dagli orari del servizio sanitario, la Biblioteca Comunale “Giovanni Calò” resta un punto di riferimento per la cittadinanza: anziani e persone fragili potranno usufruire degli spazi climatizzati per leggere, riposare o socializzare.

È inoltre attiva un’infoline dedicata, disponibile la mattina dalle 8:00 alle 13:00 e nel pomeriggio/sera dalle 15:00 alle 22:00: il numero 348 5889852, attivo anche su WhatsApp, è dedicato all’assistenza, mentre il numero 348 4959731, anch’esso attivo su WhatsApp, è dedicato al servizio di telecompagnia.

Tutti gli aggiornamenti relativi al progetto saranno pubblicati sui canali ufficiali della Croce Rossa Italiana – Comitato di Francavilla Fontana-Oria e del Comune di Francavilla Fontana.

“Ringrazio la Croce Rossa Italiana, che con questo progetto e con il servizio CRI in Bici dimostra ancora una volta di essere sempre presente sul territorio” dichiara il sindaco Antonello Denuzzo. “Aver cura delle persone più fragili è un valore che orienta l’azione di questa Amministrazione, ed è per questo che abbiamo scelto di sostenere e affiancare iniziative come questa.”

“Le istituzioni devono essere presenti nella vita quotidiana delle persone” afferma l’assessora alle Politiche Sociali Maria Giovanna Lupo. “Il servizio CRI in Bici resta operativo e, con il nuovo presidio in Biblioteca, rafforziamo la rete di prevenzione sul territorio. Nessuno deve sentirsi solo durante le ondate di calore.”

“Con questo progetto rafforziamo la nostra presenza sul territorio a tutela delle persone più fragili” chiude il Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Francavilla Fontana-Oria, Elio Di Nunzio. “Il Punto Refrigerato, il servizio CRI in Bici e il presidio nell’area mercatale ci permettono di offrire assistenza concreta durante tutto il periodo estivo.”