Prosegue il percorso di valorizzazione della memoria, dell’identità e della cultura locale del territorio promosso dall’Amministrazione comunale di San Michele Salentino. E questa volta lo fa con una iniziativa inedita e fortemente voluta dall’Assessorato alla Cultura, attraverso “San.Michele.Salentino / Voci.doc – Storie che restano”. Un ricercato progetto di narrazione audiovisiva dedicato alle personalità che, con il loro talento e il loro percorso umano, contribuiscono a raccontare il volto più autentico della comunità anche fuori dalla Puglia.

Il prossimo 21 luglio 2026, alle ore 20.30, Piazza Marconi ospiterà la presentazione ufficiale del primo docufilm “Angelo Filomeno, dal filo al mito. L’artista che ricama visioni”, dedicato all’artista di fama internazionale originario di San Michele, che vive a New York, le cui opere sono esposte nelle più prestigiose collezioni e istituzioni museali del mondo.

“Dal filo al mito” è un viaggio nella vita e nell’arte di uno dei più importanti protagonisti dell’arte contemporanea internazionale. Il docufilm, curato dal giornalista Francesco Pepe, con la regia di Mimmo Migailo e prodotto da Pepe Mediagroup, conduce il pubblico all’interno dell’universo creativo di Filomeno, artista capace di trasformare il ricamo in un linguaggio contemporaneo di straordinaria forza espressiva. Un racconto che intreccia biografia, visione artistica e dimensione umana, restituendo il profilo di un autore che ha saputo coniugare tradizione artigianale, memoria e sperimentazione internazionale, ottenendo riconoscimenti prestigiosi nel mondo.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini, e dell’Assessora alla Cultura, Tiziana Barletta, a testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere iniziative culturali capaci di rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare il patrimonio materiale immateriale del territorio. Perché le eccellenze non sono solo i beni enogastronomici, l’artigianato, le tradizioni, ma anche chi nel mondo porta il nome di San Michele Salentino grazie alle proprie affermazioni professionali.

Seguiranno gli interventi di Anna Cinti, presidente dell’Associazione “Le Colonne” che gestisce la Pinacoteca comunale “S. Cavallo”, di Simona Bertolotto, content creator, dello stesso Angelo Filomeno e di Francesco Pepe, che accompagneranno il pubblico in un dialogo sul valore dell’arte contemporanea, della memoria e della narrazione audiovisiva come strumenti di valorizzazione culturale. Nel corso della serata ad Angelo Filomeno verrà consegnato un riconoscimento, opera dell’artista pugliese, Giuseppe Pavone.