July 19, 2026
Lug 19, 2026    Posted by    evidenza1, news

Furto nella notte all’interno del Municipio di Brindisi. Ignoti si sono introdotti nell’edificio comunale passando dal portone dell’ufficio Anagrafe, in via Filomeno Consiglio.

Una volta all’interno, i malviventi hanno raggiunto gli uffici dove hanno forzato una cassaforte, impossessandosi del denaro custodito al suo interno. Secondo le prime informazioni, il bottino potrebbe ammontare a diverse migliaia di euro, anche se la quantificazione esatta è ancora in corso.
Secondo le prime stime, i ladri avrebbero portato via oltre 22.000 euro, l’importo dei proventi delle carte d’identità ancora custoditi nella cassaforte.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili. Fondamentale sarà anche l’analisi delle eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e all’interno della struttura.

Le indagini sono in corso e non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

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