Furto nella notte all’interno del Municipio di Brindisi. Ignoti si sono introdotti nell’edificio comunale passando dal portone dell’ufficio Anagrafe, in via Filomeno Consiglio.

Una volta all’interno, i malviventi hanno raggiunto gli uffici dove hanno forzato una cassaforte, impossessandosi del denaro custodito al suo interno. Secondo le prime informazioni, il bottino potrebbe ammontare a diverse migliaia di euro, anche se la quantificazione esatta è ancora in corso.

Secondo le prime stime, i ladri avrebbero portato via oltre 22.000 euro, l’importo dei proventi delle carte d’identità ancora custoditi nella cassaforte.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili. Fondamentale sarà anche l’analisi delle eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e all’interno della struttura.

Le indagini sono in corso e non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.