Ha preso il via ieri, venerdì 17 luglio, l’evento espositivo “Vespa 80° anniversario del mito a due ruote”. Nella suggestiva cornice dell’antica chiesa dei Cappuccini a Brindisi, il brindisi inaugurale ha svelato al pubblico un’unica grande installazione artistica nata dalla sinergia tra l’associazione Espressioni d’Arte e il Vespa Club Brindisi.

Nata nel 1946 per rimettere in moto un’Italia segnata dalle devastazioni del Dopoguerra, la Vespa è diventata negli anni un simbolo globale di modernità, eleganza e libertà personale. Questo importante anniversario viene celebrato a Brindisi con un percorso che mette in luce il legame indissolubile tra lo storico scooter e l’arte pittorica. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino a giovedì 23 luglio.

L’installazione: un dialogo tra pittura e design

Il cuore della mostra consiste in un originale dialogo visivo che fonde quadri e veicoli moderni e d’epoca. All’interno dello spazio espositivo sono presenti alcuni storici modelli di Vespa, che permettono di ammirare l’evoluzione del design italiano: si spazia dal fascino vintage di un esemplare storico del 1969, considerato un vero capolavoro di ingegneria, passando da un modello del 1982, fino a una moderna Vespa contemporanea dei giorni nostri.

Accanto ai motori, gli omaggi pittorici realizzati dagli artisti locali offrono un percorso visivo ed emozionale eterogeneo ma coerente. Le opere esplorano molteplici linguaggi andando dal figurativo all’astrattismo, passando per il metafisico e il pop art. Questa varietà stilistica narra la storia di un prodotto mai riducibile a semplice mezzo di trasporto, ma diventato vera e propria icona narrativa per indagare temi come il movimento e la creatività.

Gli artisti e la sinergia per il territorio

La mostra collettiva vede la partecipazione di undici stimati artisti del territorio: Lia Barbara, Lucia Cairo, Pino Colucci, Luigi Gatto, Simonetta Guida, Antonella Loschi, Daniela Marzio, Arnaldo Radi, Cosimo Roma, Maurizio Sardanelli e Augusta Semeraro.

Il successo della serata inaugurale consolida inoltre il legame tra le realtà promotrici. I presidenti delle due associazioni organizzatrici, Ezio Potenza (Vespa Club Brindisi) e Ruggero Cairo (Espressioni d’Arte), hanno annunciato una collaborazione continua nel tempo, volta a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e l’identità del territorio brindisino attraverso future iniziative congiunte.

Informazioni utili

• Sede: Vecchia chiesa dei Cappuccini

• Periodo di apertura: Dal 17 luglio al 23 luglio 2026

• Orari di visita:

◦ Mattina: dalle ore 10.30 alle 12.30

◦ Pomeriggio: dalle ore 18.00 alle 20.00

• Ingresso: Libero