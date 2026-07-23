Una nuova realtà dedicata ai colori rossoneri prende vita a Brindisi. È stato ufficialmente costituito il Milan Club Silvio Berlusconi Brindisi, affiliato all’Associazione Italiana Milan Club (Aimc), con l’obiettivo di riunire in un’unica grande famiglia tutti i sostenitori del Milan del territorio.

Alla presidenza del club è stato eletto Marco Esposito, già presidente del Milan Club Brindisi. Al suo fianco il vicepresidente Luciano Tedesco, mentre il consiglio direttivo è composto da Giovanni Corso e Andrea Esposito.

Il nuovo sodalizio nasce con l’intento di rafforzare il senso di appartenenza della comunità rossonera sul territorio, promuovendo occasioni di incontro, iniziative dedicate ai soci e momenti di condivisione accomunati dalla passione per il Milan.

L’affiliazione all’AIMC consentirà agli iscritti di usufruire dei servizi riservati ai Milan Club ufficiali, a partire dall’accesso alla prevendita dedicata dei biglietti per le gare casalinghe del Milan a San Siro. Un’opportunità importante per tutti coloro che desiderano seguire da vicino la squadra.

Il Milan Club Silvio Berlusconi Brindisi si rivolge a tutti i milanisti della provincia, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento stabile per chi vuole condividere la propria fede calcistica in un contesto organizzato, ufficialmente riconosciuto e aperto a persone di ogni età.

Le iscrizioni sono già aperte. Tutte le informazioni sulle modalità di adesione e sulle attività del club sono disponibili attraverso i profili ufficiali Facebook e Instagram del Milan Club Silvio Berlusconi Brindisi.

La pagina Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61590290636451

La pagina Instagram: https://www.instagram.com/milan_club_brindisi/

Il direttivo del MILAN CLUB BRINDISI SILVIO BERLUSCONI