Definiti gli appuntamenti della preseason biancoazzurra, la stagione stagione sportiva 2026/27 si appresta ad entrare nel vivo. Amichevoli, tornei e appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati di pallacanestro e supporters brindisini che non vedono l’ora di vedere dal vivo il roster biancoazzurro e scoprire tutte le novità di un gruppo formato da un nucleo di giocatori confermati e diverse new entry.

Nei primi giorni del mese di agosto sono previsti gli arrivi in città degli atleti che svolgeranno le visite fisico-mediche necessarie per ottenere l’idoneità agonistica e iniziare l’attività di preparazione atletica.

Il primo giorno ufficiale del raduno prima squadra sarà martedì 18 agosto, a Brindisi. Lo staff tecnico guidato dal nuovo capo allenatore Nicola Brienza, dai confermati assistenti Marco Esposito Marco Cardillo e dal neo preparatore fisico Jacopo Mulinacci, dirigeranno le prime sessioni di allenamento e preparazione atletica al PalaPentassuglia.

Gli appuntamenti più attesi dell’estate, da sottolineare in rosso sul calendario di ogni appassionato e tifoso biancoazzurro, sono previsti nel weekend del 18 e 19 settembre: venerdì sera la presentazione squadra nella consueta location della Scalinata Virgilio e il giorno seguente la quindicesima edizione del Memorial Pentassuglia nel derby pugliese con Ruvo di Puglia.

Il precampionato sarà arricchito dalla seconda edizione della ‘Valtur Cup’ tra Brindisi e Avellino, evento al Palazzetto dello Sport “Vito Gentile” di Ostuni, che ha già ospitato lo scorso anno il match internazionale vinto dal team slovacco del Patrioti Levice.

Il programma del precampionato Valtur Brindisi è così delineato, orari e info più dettagliate verranno comunicate in prossimità degli eventi.

17 agosto: visite mediche e test fisici a Brindisi.

18 agosto: day one – PalaPentassuglia.

27 agosto: scrimmage Valtur Brindisi vs Ruvo di Puglia a Ostuni (porte chiuse).

30 agosto: ‘Valtur Cup 2026’ Valtur Brindisi vs Avellino a Ostuni, Palasport Vito Gentile.

5-6 settembre: Trofeo Lovari: Brindisi – Livorno – Pistoia – Montecatini a Lucca, Palatagliate; sabato 5 settembre ore 21:00 Valtur Brindisi vs Pistoia.

10-12 settembre: test amichevoli Sassari vs Brindisi in Sardegna (luogo da definire).

18 settembre: presentazione squadra a Brindisi – Scalinata Virgilio, ore 20:00.

19 settembre: ‘XV Memorial Elio Pentassuglia’ Valtur Brindisi vs Ruvo di Puglia al PalaPentassuglia ore 20:30.

Buon lavoro a tutti e Forza Brindisi!

Ufficio Stampa Valtur Brindisi