Un brindisino alla guida di una delle più prestigiose istituzioni universitarie italiane. Mario Lloyd Virgilio Martina, professore ordinario di Costruzioni Idrauliche, Marittime e Idrologia, è stato nominato Rettore della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, traguardo che rappresenta il punto più alto di un percorso accademico e scientifico di rilievo internazionale.

La notizia assume un significato particolare anche perché in questi giorni Martina ha festeggiato il suo 50° compleanno. Figlio del compianto Antonio Martina, noto commercialista e già revisore dei conti del Comune di Brindisi, il neo Rettore continua a portare in alto il nome della sua città d’origine nel panorama della ricerca e dell’alta formazione.

Nel corso della sua carriera, Mario Martina ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità all’interno della Scuola IUSS, tra cui quello di Prorettore per le Relazioni Internazionali, membro del Senato Accademico e Preside della Classe di Scienze, Tecnologie e Società. È inoltre coordinatore del Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico, un progetto che coinvolge oltre 60 università ed enti di ricerca italiani.

La sua attività scientifica è riconosciuta a livello internazionale e si concentra sulla modellistica quantitativa del rischio, con particolare attenzione ai rischi naturali e climatici, alla resilienza delle infrastrutture strategiche e all’applicazione di tecniche statistiche e di machine learning per lo studio degli eventi estremi. Coordina numerosi progetti di ricerca finanziati da organismi di primo piano, tra cui la Commissione Europea attraverso i programmi Horizon Europe e LIFE, la Banca Mondiale e altri enti nazionali.

Dopo la laurea con lode in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e il dottorato di ricerca conseguiti all’Università di Bologna, Martina ha svolto attività di ricerca in Italia e all’estero, con periodi come visiting researcher nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Ha inoltre collaborato con la Willis Research Network ed è stato consulente scientifico per istituzioni pubbliche, Protezione Civile, CNR, ARPA e operatori del mercato assicurativo e riassicurativo nella valutazione dei rischi legati alle calamità naturali.

Alla ricerca affianca un’intensa attività didattica nei corsi di laurea magistrale, master e dottorato, avendo supervisionato oltre venti dottorandi ed essendo autore di più di cinquanta pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali peer-reviewed.

La nomina a Rettore rappresenta il riconoscimento di una carriera costruita attraverso competenza scientifica, capacità di governo accademico e una visione orientata all’innovazione, alla sostenibilità e all’internazionalizzazione della ricerca.

A segnalare il prestigioso incarico è stato Mario Marino Guadalupi, che ha voluto esprimere pubblicamente le proprie congratulazioni: «Mario sta portando in alto il nome di Brindisi e ritengo giusto che anche la sua città gli renda il meritato riconoscimento. A lui rivolgo i miei più sinceri complimenti e i doppi auguri per questo importante traguardo professionale e per il suo cinquantesimo compleanno».