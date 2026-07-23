La Fialc Cisal Brindisi ha partecipato oggi a Bari all’audizione della VI Commissione della Regione Puglia dedicata al progetto della Gigafactory Eni Storage Systems. A rappresentare l’organizzazione sindacale erano i vice segretari provinciali Giovanni Mavroidis e Andrea Genoino, mentre il segretario dell’Unione Cisal Brindisi, Massimo Pagliara, era contemporaneamente impegnato in una delicata vertenza nazionale riguardante il gruppo Pfizer.

Pagliara, infatti, è impegnato sul fronte della grave crisi dello stabilimento Pfizer di Catania, dove l’azienda avrebbe annunciato la chiusura del sito con il conseguente rischio di 330 licenziamenti su 570 lavoratori, una vicenda che sta mobilitando il sindacato a livello nazionale.

Nel corso dell’audizione in Regione Puglia, la delegazione brindisina della Cisal ha ribadito la piena disponibilità al confronto istituzionale, definendo la Gigafactory Eni Storage Systems un cambiamento strutturale per il territorio e sottolineando come, allo stato attuale, Eni rappresenti l’unica realtà industriale ad aver presentato un’alternativa concreta alle produzioni tradizionali.

Il sindacato ha indicato come priorità assoluta l’avvio della formazione dell’indotto, affinché imprese e lavoratori possano affrontare la transizione industriale con competenze adeguate. In quest’ottica è stato richiamato il Bacino delle Competenze già istituito dalla Regione Puglia, ritenuto uno strumento fondamentale che dovrà essere reso pienamente operativo per accompagnare lo sviluppo della nuova filiera.

La Fialc Cisal ha inoltre espresso apprezzamento per l’impostazione dei lavori promossi dalla consigliera regionale Isabella Lettori, condividendone le proposte e auspicando che, dopo la pausa estiva, il confronto possa approfondire i temi della scuola, della ricerca e delle ulteriori misure di accompagnamento alla transizione.

Infine, in qualità di firmataria del protocollo ministeriale, la Cisal ha riconosciuto a Eni una chiara volontà industriale, ma ha ribadito la necessità di un analogo impegno da parte della Regione Puglia, auspicando la sottoscrizione del protocollo per consolidare il ruolo strategico del territorio brindisino nel processo di riconversione industriale.