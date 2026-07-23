C’è chi parte. C’è chi arriva. C’è chi ritorna. La Puglia non è solo una destinazione turistica o un luogo da cui si va via per cercare fortuna altrove. La Puglia ha tutte le carte in regola per diventare un territorio in cui è possibile restare, lavorare, investire, creare nuove opportunità per il futuro.

Questo è il principio su cui si fonda il progetto Puglia Attrattiva #mareAsinistra nato all’interno del programma Punti Cardinali for Work ideato dalla Regione Puglia allo scopo di favorire la formazione al lavoro e l’orientamento permanente.

In particolare, Puglia Attrattiva #mareAsinistra è una linea di intervento che ha la finalità di promuovere e comunicare il fabbisogno territoriale e, per realizzare questo obiettivo, il Consorzio Mestieri Puglia ha messo in campo una sua strategia operativa che prevede un percorso a tappe.

Le prime di queste tappe sono stati gli aeroporti di Brindisi e Bari dove, nelle giornate del 16 e del 23 luglio, sono stati allestiti dei desk informativi in cui sono stati illustrati i contenuti del progetto e gli enti locali coinvolti: Foggia, Provincia di Taranto, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Locorotondo, Monopoli, Putignano, Turi, Torre Santa Susanna, Arnesano, Campi Salentina, Surbo.

Ogni territorio coinvolto è stato raccontato attraverso la distribuzione di materiale dedicato, pensato per valorizzarne identità, vocazioni, potenzialità inespresse ed elementi distintivi. Lo scopo è quello di far emergere le caratteristiche che rendono unica la Puglia: cultura, tradizioni, comunità, competenze, produzioni locali, opportunità professionali e qualità della vita.

Il tema del ritorno non viene raccontato in chiave nostalgica, non un semplice “tornare indietro”, bensì una scelta chiara: TORNO IN PUGLIA PERCHE’ PENSO SIA UN LUOGO IN CUI COSTRUIRE IL MIO FUTURO!!

Consorzio Mestieri Puglia scs