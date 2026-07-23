Il fascino dell’archeologia che abbraccia la magia della settima arte. È stata presentata questa mattina nella Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” la rassegna “Metti una sera al cinema”, il cartellone estivo firmato Sudestival che dal 28 al 30 luglio porterà il grande cinema e i suoi protagonisti tra le rovine del Parco Archeologico di Egnazia.

L’iniziativa, nata dalla sinergia tra i Comuni di Fasano e Monopoli, trasformerà uno dei luoghi più suggestivi della Puglia in un’arena sotto le stelle, animata da proiezioni e incontri dal vivo con registi, attori e sceneggiatori.

Nella cornice della sala FabLab de “I Portici” – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”, alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Fasano Cinzia Caroli, dell’Assessore alla Cultura di Monopoli Rosanna Perricci, del Direttore del Museo Archeologico Nazionale “Giuseppe Andreassi” e Parco Archeologico di Egnazia Fabio Galeandro, e del Direttore Artistico del Sudestival Michele Suma, è stato presentato il calendario di proiezioni e di ospiti che animeranno la tre-giorni cinematografica di Egnazia.

«Ancora una volta il cinema protagonista delle serate a Fasano – dice l’Assessore Caroli –. Questa volta con il Sudestival, che è un progetto che consente di godere di pellicole di alto pregio ma anche di entrare nel vivo del comparto cinematografico con l’obiettivo di amarlo, comprenderlo e soprattutto sostenerlo. Si tratta di una collaborazione con il comune di Monopoli a riprova di quanto sia importante la sinergia tra territori per alzare il livello qualitativo degli eventi che proponiamo. Una 3 giorni di buon cinema con ospiti illustri il tutto calato nella splendida cornice del parco archeologico di Egnazia: un luogo che amo molto come tutti i cittadini fasanesi (e non solo). Un luogo che oggi rappresenta un fiore all’occhiello grazie anche alla sapiente e lungimirante direzione del dott. Galeandro che ringrazio per la consueta e preziosa collaborazione».

«Il Sudestival rappresenta da ventisei anni uno degli appuntamenti culturali più significativi della città di Monopoli – spiega l’Assessore Perricci –, un festival che è cresciuto nel tempo, promuovendo il cinema d’autore e offrendo al pubblico occasioni di confronto, riflessione e approfondimento. Oggi siamo particolarmente soddisfatti che questa esperienza possa estendersi e rafforzarsi grazie alla collaborazione con il Comune di Fasano, dando vita a una rassegna estiva in un luogo di straordinario valore storico e paesaggistico come il Parco Archeologico di Egnazia. È un esempio concreto di come la sinergia tra amministrazioni possa valorizzare il patrimonio culturale del territorio, creando opportunità condivise e ampliando l’offerta culturale per cittadini e visitatori. Il cinema diventa così uno strumento di dialogo, di crescita e di promozione della nostra identità, confermando il ruolo del Sudestival come punto di riferimento culturale per l’intera comunità».

«Con “Metti una sera al cinema” – commenta il Direttore Artistico Suma – desideriamo offrire al pubblico molto più di una semplice rassegna cinematografica. Abbiamo immaginato tre serate in cui il cinema italiano possa incontrare la bellezza e la storia di uno dei luoghi più affascinanti della Puglia, il Parco Archeologico di Egnazia, trasformandolo in uno spazio di dialogo, emozione e condivisione. Il programma attraversa generi, linguaggi e sensibilità differenti: dal trentennale di Jack Frusciante è uscito dal gruppo, film simbolo di un’intera generazione, alle nuove voci del cinema contemporaneo, passando per opere che affrontano con profondità temi civili, sociali e umani. A rendere ancora più preziosa l’esperienza sarà la presenza degli ospiti, protagonisti degli incontri con il pubblico che da sempre rappresentano uno degli elementi distintivi del Sudestival. In un tempo in cui la fruizione delle opere è sempre più individuale, crediamo nel valore insostituibile della visione collettiva e dell’incontro diretto con gli autori. Portare il cinema in un luogo che custodisce oltre duemila anni di storia significa anche riaffermare il ruolo della cultura come strumento di relazione tra passato e presente, tra memoria e futuro. È questo lo spirito con cui invitiamo spettatori, cittadini e visitatori a condividere con noi queste tre serate sotto le stelle di Egnazia».

Il Programma

• Martedì 28 luglio (ore 21:00) – Jack Frusciante è uscito dal gruppo: Un viaggio nostalgico e potente nelle inquietudini della giovinezza a trent’anni dal cult di Enza Negroni. A presentare il film e a rievocare le atmosfere della Bologna anni ’90 ci sarà l’attrice protagonista Violante Placido.

• Mercoledì 29 luglio (ore 21:00) – Smart Working: Una commedia brillante e attualissima firmata da Svevo Moltrasio – presente in serata – che con ironia tagliente ed esilarante esplora il confine labile tra vita privata e lavoro da remoto, affiancato da un cast che unisce Maccio Capatonda e Maurizio Nichetti.

• Mercoledì 29 luglio (ore 23:00) – Giulio Regeni – Tutto il male del mondo: Spazio alla memoria civile con il documentario di Simone Manetti, vincitore del Nastro d’Argento della Legalità 2026. Un’opera necessaria sulla ricerca di verità e giustizia per il giovane ricercatore, raccontata con lo sceneggiatore Emanuele Cava.

• Giovedì 30 luglio (ore 21:00) – La Gioia: Il regista Nicolangelo Gelormini accompagnerà la proiezione del suo intenso dramma psicologico, già acclamato alle Giornate degli Autori a Venezia. Una storia profonda sul bisogno d’amore guidata da interpreti del calibro di Valeria Golino e Jasmine Trinca.

• Giovedì 30 luglio (ore 23:00) – The Opera! Arie per un’eclisse: A chiudere la rassegna sarà un’esperienza visiva e sonora senza precedenti. Il regista Paolo Gep Cucco introdurrà una visionaria rilettura del mito di Orfeo ed Euridice ambientata in un virtual set spettacolare con Vincent Cassel e Fanny Ardant.

Info e biglietteria:

L’ingresso per la serata di martedì 28 ha un costo di € 5,00. Per le serate di mercoledì 29 e giovedì 30 è previsto un biglietto unico di € 8,00 valido per entrambe le proiezioni in programma.

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Città di Fasano