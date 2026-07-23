Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi è intervenuta nel pomeriggio di oggi in contrada Cerrito per domare un vasto incendio di vegetazione.

Le fiamme si sono propagate fino a interessare anche un impianto di trattamento di biomasse in disuso, rendendo necessario un intervento tempestivo per evitare ulteriori conseguenze.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento del rogo e alla successiva messa in sicurezza della struttura. Non sono state segnalate persone coinvolte. Restano da accertare le cause che hanno originato l’incendio.