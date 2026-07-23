Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi è intervenuta nel pomeriggio di oggi in contrada Cerrito per domare un vasto incendio di vegetazione.
Le fiamme si sono propagate fino a interessare anche un impianto di trattamento di biomasse in disuso, rendendo necessario un intervento tempestivo per evitare ulteriori conseguenze.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento del rogo e alla successiva messa in sicurezza della struttura. Non sono state segnalate persone coinvolte. Restano da accertare le cause che hanno originato l’incendio.
Lug 23, 2026 Posted news
Incendio in contrada Cerrito: in fiamme vegetazione e un impianto di biomasse dismesso
Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi è intervenuta nel pomeriggio di oggi in contrada Cerrito per domare un vasto incendio di vegetazione.