“Sono passate due settimane dalla posa della prima pietra della Gigafactory Eni Storage Systems di Brindisi ed è stato importante in commissione aver dato vita al primo tavolo per analizzare le ricadute occupazionali dell’impianto su un territorio”. Lo dichiara la presidente della VI Commissione Annagrazia Angolano a margine della seduta che ha avuto come punti all’ordine del giorno la Gigafactory di Brindisi il futuro della sezione della scuola d’infanzia a Castellaneta Marina.

“L’obiettivo – continua – è salvaguardare tutti i lavoratori, non solo quelli della chimica di base di Eni, ma anche dell’indotto, che dovranno essere coinvolti nei percorsi di riqualificazione e formazione professionale. I processi di riconversione industriale come questo, devono essere accompagnati dalla transizione formativa per coglierne appieno le opportunità. Oggi al tavolo abbiamo riunito alcune sigle sindacali, il sindaco di Brindisi collegato da remoto, e l’assessore Di Sciascio. Dopo la pausa estiva convocheremo un secondo tavolo alla presenza di Eni, che ha assicurato la propria disponibilità. Chiederemo a Eni Versalis chiarezza sul futuro, un cronoprogramma dettagliato e di avere contezza dei numeri della nuova mission. Continueremo a occuparci della questione, con il massimo spirito collaborativo e nell’interesse dei lavoratori e del territorio”.