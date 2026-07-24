La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di ieri, 23 luglio 2026, ha approvato 6 provvedimenti istruiti dai Settori: Programmazione economica e sviluppo (3), Lavori pubblici (2) e Patrimonio (1).

L’Esecutivo cittadino, in vista delle prossime Feste patronali, ha stabilito che su Corso Umberto, Piazza Vittoria e Corso Garibaldi siano allocate le manifestazioni fieristiche e merceologiche e alimenti senza cottura (ad eccezione dei tradizionali dolciumi), prevedendo che su Viale Domenico Mennitti siano invece allocati i servizi di alimenti e bevande con cottura su food-truck. Sull’assunto che negli ultimi anni la categoria merceologica del commercio (no food) ha fatto registrare un dimezzamento delle presenze, è stato deliberata su proposta dell’assessore Giuseppe De Maria, una riduzione del 50% per le spese previste dagli operatori, fissando l’importo e 150,00 euro riferito alle sole attività merceologiche (no food), restando invariate a 300,00 euro le spese a carico di ogni operatore per le attività di somministrazione alimentare.

La Giunta comunale, tra le altre decisioni assunte, ha approvato la rassegna di iniziative ed eventi denominata “Meridiani d’Estate 2026”, progettata, su input dell’Amministrazione Comunale, organizzata e gestita dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, dando atto che la citata Fondazione sosterrà tutti i costi della manifestazione a valere sui fondi assegnati dalla Finanziaria 2025 alla Fondazione medesima.

Approvata anche la compartecipazione del Comune di Brindisi all’organizzazione della XXIX edizione del Barocco Festival “Leonardo Leo”, proposto dall’Associazione “La Confraternita dei Musici”.

L’Esecutivo cittadino ha approvato la proposta progettuale revisionata e da candidare all’Avviso “Una Giustizia più inclusiva”, promosso dal Ministero della Giustizia, per la realizzazione del Centro di Giustizia Territoriale in locali di via Appia, che avrà funzione di presidio locale per l’erogazione di servizi di accompagnamento all’inclusione socio-lavorativa, alla residenzialità temporanea, allo sviluppo delle competenze e all’animazione socio-culturale.

La Giunta comunale, riscontrato come non vi sia la larghezza minima per consentire il transito in contemporaneità dei veicoli nei due sensi di marcia nel tratto compreso tra la Strada Comunale 80 e lo svincolo della Strada Statale 613, ha stabilito in via sperimentale di regolamentare il traffico mediante un impianto semaforico.