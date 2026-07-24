Valtur Brindisi è lieta di annunciare l’ingresso del nuovo partner ‘Sanguedolce’, nella famiglia biancoazzurra in qualità di Gold Sponsor per la stagione sportiva 2026/27.

Il brand Sanguedolce sarà presente sulla maglia da gioco ufficiale della prima squadra che gli atleti biancoazzurri indosseranno nel corso della lunga e impegnativa stagione di Serie A2 che ci vedrà impegnati in giro per l’Italia.

L’azienda Sanguedolce nasce nel 1918 come piccola produzione familiare della tipica mozzarella pugliese. Oggi alla sua quarta generazione, esprime una visione di azienda volta al rigore, all’innovazione tecnologica e all’attenzione per il consumatore. La gamma dei prodotti Sanguedolce, porta in tavola ogni giorno genuinità, sicurezza alimentare e un gusto unico derivato dalla lavorazione di latte fresco 100% italiano, selezionato con scrupolo e pastorizzato in azienda.

Dichiarazione della Famiglia Sanguedolce: “Siamo onorati di intraprendere questo percorso con la Valtur Brindisi, in quanto crediamo nei valori che lo sport e in particolare il basket esprimono. Vediamo nel pubblico che segue il basket e in particolare la Valtur Brindisi, fedeltà, passione e attaccamento con fasce di età che vanno dai giovani alle famiglie. Con l’augurio che Sanguedolce e Valtur Brindisi possano mettere in campo un Pick and roll efficace e vincente!”.

Il commento del General Manager Valtur Brindisi, Tullio Marino: “Ringraziamo la famiglia Sanguedolce per la fiducia accordataci, siamo molto orgogliosi di accoglierli nella grande famiglia biancoazzurra. La condivisione dei valori citati è fondamentale per intraprendere un percorso comune, che ci auguriamo duri nel tempo con reciproca soddisfazione. Benvenuti e buon lavoro a tutti noi”.

Per ulteriori info visitare la sede in S.PLE ANDRIA – TRANI, KM 02 – 76123 ANDRIA o il sito internet www.sanguedolce.com.

Valtur Brindisi & Sanguedolce: benvenuti in biancoazzurro!

Ufficio Stampa Valtur Brindisi