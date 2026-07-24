Il Presidente f.f. della Provincia di Brindisi Elio Ciccarese ha convocato in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, per il giorno mercoledì 29 luglio, alle ore 9:00, il Consiglio Provinciale. L’assise si riunirà nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, ubicato al 2° piano dell’edificio sede dell’Ente.

All’esame i seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1. Surroga della Consigliera Provinciale, Sig.ra Catia Albanese del Comune di Ceglie Messapica, a seguito dell’avvenuta decadenza dalla carica, con il Sig. Marinò Giancarlo, del Comune di Oria.

2. Surroga del Consigliere Provinciale, Ing. Carmine Brogna del Comune di San Donaci, a seguito dell’avvenuta decadenza dalla carica, con il Sig. Lanzilotti Massimo Vittorio, Sindaco del Comune di Carovigno.

3. Approvazione verbale seduta di Consiglio Provinciale del 29.05.2026;

4. Riapprovazione aggiornamento del “Programma Triennale delle Opere Pubbliche” – triennio 2026/2028, della Provincia di Brindisi.

5. VII variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2026/2028 ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 ex Decreto del Presidente nr. 94 del 15.06.2026 – Ratifica.

6. VIII variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2026/2028 ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 ex Decreto del Presidente nr. 100 del 19.06.2026 – Ratifica.

7. IX variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2026/2028 ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 ex Decreto del Presidente nr. 110 del 06.07.2026 – Ratifica.

8. Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026 – Assestamento di bilancio 2026 (Art.193 e art.175 c.8 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267.

9. IV Variazione ordinaria al bilancio di previsione 2026 – 2028.

10. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 art. 1 comma a) del TUEL.

11. Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi 2026/2028 – Primo Semestre 2026 (Art. 147 Comma 2 Lettera B) E Art 147 Ter Del Tuel, D. Lgs. N. 118/2011).

Si ricorda che il Consiglio Provinciale verrà interamente ripreso e trasmesso in diretta streaming sul portale dedicato https://provinciabrindisi.consiglicloud.it.