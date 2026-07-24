La Provincia di Brindisi rende noto che è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente dell’Area 2 – Servizi Finanziari.

La selezione è rivolta a professionisti in possesso dei requisiti previsti dal bando e si inserisce nel percorso di rafforzamento della struttura organizzativa dell’Ente, con l’obiettivo di valorizzare competenze manageriali, organizzative e specialistiche al servizio della pubblica amministrazione.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il Portale InPA, secondo le modalità e i termini indicati nel bando.

Il testo integrale dell’avviso, con i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione della domanda e il calendario delle comunicazioni, è disponibile al seguente link: https://www.provincia.brindisi.it/index.php/amministrazione-avvisi/bando-di-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-dirigente-area-2-servizi-finanziari-nellorganico-della-provincia-di-brindisi