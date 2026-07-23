I Presidenti della V Commissione permanente e della VI Commissione permanente hanno incontrato una delegazione dei Giovani ANCE Puglia.

L’iniziativa è stata organizzata con l’obiettivo di consolidare il dialogo tra le istituzioni regionali e i giovani imprenditori del settore delle costruzioni, favorendo un confronto sui temi strategici per la crescita della Puglia.

Nel corso della riunione sono stati affrontati argomenti di grande attualità, tra cui lo sviluppo infrastrutturale, la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale, la semplificazione amministrativa, l’innovazione nel comparto edilizio e le prospettive di investimento per il territorio regionale.

Il Consigliere regionale Tommaso Gioia, nel portare il saluto anche del Presidente Toni Matarrelli, ha ribadito l’importanza di mantenere aperto un canale di confronto costante con il mondo produttivo e con le nuove generazioni di imprenditori, riconoscendo nei Giovani ANCE un interlocutore qualificato e propositivo, capace di offrire contributi concreti alla definizione delle politiche regionali.

I Presidenti della V e della VI Commissione permanente hanno espresso piena disponibilità a proseguire il percorso di ascolto e collaborazione, evidenziando il ruolo delle Commissioni consiliari nell’approfondimento delle istanze provenienti dal territorio e nella costruzione di soluzioni condivise.

L’incontro si è concluso con l’impegno comune a dare continuità al dialogo istituzionale, promuovendo ulteriori occasioni di confronto sui temi dello sviluppo, delle infrastrutture, della sicurezza del territorio e della competitività del sistema economico pugliese.