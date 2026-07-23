Il Comune di Ostuni ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, la cosiddetta “Rottamazione quinquies”, prevista dalla legge n. 199/2025 e dal decreto-legge n. 38/2026, convertito nella legge n. 88/2026.
L’adesione è stata approvata con deliberazione commissariale n. 73 del 23 luglio 2026 con i poteri del Consiglio comunale.
La misura riguarda i debiti tributari e patrimoniali risultanti dai carichi affidati dal Comune all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione delle somme derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
I contribuenti che aderiranno potranno estinguere il proprio debito versando le somme dovute a titolo di capitale e le spese relative alle procedure esecutive e di notificazione, beneficiando dell’esclusione delle somme dovute a titolo di sanzioni, interessi di mora e aggio, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale.
La definizione agevolata si applica anche alle violazioni del Codice della strada, limitatamente agli interessi e alle maggiorazioni, mentre restano dovute le sanzioni originariamente irrogate.
L’Amministrazione stima che l’adesione alla misura possa consentire una maggiore regolarizzazione delle posizioni debitorie e favorire il recupero di crediti di difficile esigibilità, riducendo al contempo il contenzioso e rendendo più efficiente la gestione delle entrate comunali.
A partire dal 15 ottobre 2026, l’agente della riscossione renderà disponibili ai contribuenti le modalità per individuare i carichi definibili. La dichiarazione di adesione dovrà essere presentata telematicamente entro il 15 dicembre 2026.
«L’adesione alla Rottamazione quinquies – dichiara il Commissario straordinario – rappresenta un’opportunità per i cittadini e per le imprese che intendono regolarizzare la propria posizione, ma anche uno strumento utile per migliorare la capacità di riscossione dell’Ente e recuperare risorse da destinare ai servizi per la comunità».
Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, secondo il calendario previsto dalla legge. Le singole rate non potranno essere inferiori a 100 euro.
Il Comune di Ostuni aderisce alla “Rottamazione quinquies”
Il Comune di Ostuni ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, la cosiddetta “Rottamazione quinquies”, prevista dalla legge n. 199/2025 e dal decreto-legge n. 38/2026, convertito nella legge n. 88/2026.