Il Comune di Ostuni ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, la cosiddetta “Rottamazione quinquies”, prevista dalla legge n. 199/2025 e dal decreto-legge n. 38/2026, convertito nella legge n. 88/2026.

L’adesione è stata approvata con deliberazione commissariale n. 73 del 23 luglio 2026 con i poteri del Consiglio comunale.

La misura riguarda i debiti tributari e patrimoniali risultanti dai carichi affidati dal Comune all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione delle somme derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

I contribuenti che aderiranno potranno estinguere il proprio debito versando le somme dovute a titolo di capitale e le spese relative alle procedure esecutive e di notificazione, beneficiando dell’esclusione delle somme dovute a titolo di sanzioni, interessi di mora e aggio, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale.

La definizione agevolata si applica anche alle violazioni del Codice della strada, limitatamente agli interessi e alle maggiorazioni, mentre restano dovute le sanzioni originariamente irrogate.

L’Amministrazione stima che l’adesione alla misura possa consentire una maggiore regolarizzazione delle posizioni debitorie e favorire il recupero di crediti di difficile esigibilità, riducendo al contempo il contenzioso e rendendo più efficiente la gestione delle entrate comunali.

A partire dal 15 ottobre 2026, l’agente della riscossione renderà disponibili ai contribuenti le modalità per individuare i carichi definibili. La dichiarazione di adesione dovrà essere presentata telematicamente entro il 15 dicembre 2026.

«L’adesione alla Rottamazione quinquies – dichiara il Commissario straordinario – rappresenta un’opportunità per i cittadini e per le imprese che intendono regolarizzare la propria posizione, ma anche uno strumento utile per migliorare la capacità di riscossione dell’Ente e recuperare risorse da destinare ai servizi per la comunità».

Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, secondo il calendario previsto dalla legge. Le singole rate non potranno essere inferiori a 100 euro.