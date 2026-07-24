Dal 4 al 22 agosto torna a San Vito dei Normanni “Ciné – Il cinema nelle periferie”, la rassegna di cinema all’aperto promossa da Cattive Produzioni, società di produzione e distribuzione cinematografica con sede in Puglia, giunta quest’anno alla sua quinta edizione.

L’iniziativa, realizzata con il sostegno del Comune di San Vito dei Normanni, punta a portare il grande schermo nei quartieri della città, trasformando piazze e spazi pubblici in luoghi di incontro, cultura e partecipazione. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

L’obiettivo della manifestazione è quello di rendere il cinema uno strumento di aggregazione sociale, raggiungendo contesti periferici dove le occasioni culturali sono spesso più limitate. Un progetto che negli anni è cresciuto, affiancando alle proiezioni momenti di confronto con registi, attori, autori ed esperti.

Il programma prenderà il via lunedì 4 agosto, alle ore 21, in Piazza Risorgimento, con la proiezione di “Io e il Secco”, alla presenza del regista Gianluca Santoni.

Il secondo appuntamento è in programma martedì 5 agosto, alle ore 21, al Parco Nicholas Green, con “40 secondi”, che affronta il tema della violenza giovanile. Dopo la proiezione il pubblico potrà dialogare con l’attrice protagonista Beatrice Puccilli.

Mercoledì 6 agosto, sempre alle ore 21, nel parcheggio di via Ofanto, sarà proiettato “La vita da grandi”, film che affronta il tema dell’autismo e del percorso verso l’autonomia. La serata vedrà la partecipazione della psicologa e psicoterapeuta Giorgia Carlucci e, in collegamento, dell’attore protagonista Yuri Tuci.

La rassegna si concluderà venerdì 22 agosto, alle ore 21, nella piazzetta Monsignor Passante, con “Lost Land”, dedicato alle condizioni dell’infanzia nei contesti marginali. Interverranno l’autrice Maria Cafagna, l’attrice Laura Adriani e il presidente provinciale dell’Unicef Raffaele Romano.

Tutti gli incontri saranno moderati dal giornalista Marco Mingolla, con l’obiettivo di trasformare ogni proiezione in un momento di approfondimento e confronto con il pubblico.

La selezione cinematografica della quinta edizione affronta temi sociali di grande attualità: dalle fragilità familiari raccontate in Io e il Secco, alla violenza tra i giovani in 40 secondi, passando per l’autismo e l’autonomia personale ne La vita da grandi, fino ai diritti dell’infanzia e alle marginalità sociali al centro di Lost Land.

Accanto alla rassegna è stata avviata anche una raccolta fondi per sostenere il progetto e contribuire alla crescita dell’iniziativa, che negli anni è diventata un appuntamento culturale riconosciuto nel territorio.

Con questa quinta edizione, Ciné conferma la propria vocazione: fare del cinema un’occasione di comunità, portando storie, riflessioni e dialogo direttamente nei quartieri e restituendo agli spazi urbani una funzione culturale e sociale.