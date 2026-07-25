Sabato 25 luglio, alle ore 20.30, sul palco della suggestiva piazza Giovanni XXIII a Francavilla Fontana (BR) salirà una delle attrici italiane più amate e apprezzate: Giuliana De Sio.

Vincitrice di 2 David di Donatello, l’attrice sarà intervistata dal critico cinematografico Fabrizio Corallo al quale racconterà i momenti che hanno segnato una carriera impareggiabile.

A seguire sarà proiettato il film iconico “Scusate il ritardo” di Massimo Troisi, nel quale la De Sio interpreta con leggerezza e sensibilità il ruolo della compagna del grande attore napoletano.

In apertura di serata, Nati per volare: 10 minuti con Paola Pino D’Astore, responsabile del Centro di recupero della fauna selvatica di Brindisi.

L’incontro tra cinema e cibo sarà un’esperienza unica anche grazie alla presenza di stand enogastronomici che offriranno delizie per tutti i gusti a partire dalle ore 20.00.

QCINE è una manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale di Francavilla Fontana (BR) con la direzione artistica di Bunker Lab, il supporto di Apulia Film Commission, il contributo di BCC San Marzano e la collaborazione del DAMS di Lecce e dell’emittente televisiva Antenna Sud.