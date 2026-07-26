Il Comune di Francavilla Fontana ha approvato le graduatorie del bando per l’assegnazione di 9 nuove autorizzazioni al servizio di Noleggio con Conducente (NCC), pubblicato lo scorso settembre sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il provvedimento apre la strada all’ingresso di nuovi operatori in un settore che affianca il trasporto pubblico locale con un servizio su prenotazione, distinto da quello dei taxi proprio per l’assenza di sosta su suolo pubblico e per le modalità di prenotazione del viaggio.

Delle 9 autorizzazioni complessive, 4 sono destinate alla graduatoria ordinaria e le restanti 5 a chi non è già in possesso di analoghe autorizzazioni in altri Comuni italiani, con l’obiettivo di favorire l’ingresso di nuovi soggetti nel settore. Le due graduatorie, insieme all’elenco degli esclusi, sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune.

“Le nuove autorizzazioni NCC danno impulso a una forma di mobilità flessibile, capace di adattarsi meglio di altre alle caratteristiche del nostro territorio” dichiara il sindaco Antonello Denuzzo. “Francavilla Fontana sconta ancora un vuoto rispetto a realtà vicine più strutturate su questo fronte: rispondere alle esigenze di turisti e visitatori che raggiungono la città senza un mezzo proprio significa lavorare per un’accoglienza più completa”.

“Con l’assegnazione di nuove autorizzazioni si apre un’opportunità concreta per chi vuole investire in questo settore, generando nuove attività imprenditoriali e occasioni di lavoro sul territorio” afferma l’assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo. “Rafforzare l’offerta di trasporto privato significa anche sostenere l’indotto legato al turismo e agli eventi che la città ospita durante tutto l’anno, non solo in estate”.

“Un servizio di trasporto flessibile come l’NCC è prezioso per chi arriva a Francavilla Fontana da fuori, magari senza un’auto propria, e ha bisogno di raggiungere alloggi o luoghi meno centrali” chiude la vicesindaca con delega al Marketing Turistico Anna Maria Padula. “È un tassello che si aggiunge al percorso di sviluppo turistico che stiamo portando avanti, rendendo la città più accessibile per chi sceglie di scoprirla”.