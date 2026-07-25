Lunedì 27 luglio 2026, alle ore 20:00, presso la Villa Comunale “Marcello Palmisano” di San Michele Salentino, il primo appuntamento della rassegna di lettura civile “Il prezzo della verità – Libri, potere, lavoro e giustizia sociale”, promossa da la100lab con il Comune di San Michele Salentino. Ad aprire il ciclo di incontri sarà Michele Emiliano, che presenterà il suo romanzo L’alba di San Nicola, pubblicato da Solferino. A dialogare con l’autore saranno Isabella Vitale e Leonardo Palmisano.

La rassegna nasce con l’obiettivo di trasformare la presentazione di libri in uno spazio pubblico di riflessione civile. Tre appuntamenti, tra luglio, agosto e settembre, per attraversare temi centrali del presente: il rapporto tra giustizia e potere, il lavoro sfruttato, le diseguaglianze sociali, la responsabilità delle comunità e il valore della coscienza civile. “Il prezzo della verità” è il filo conduttore scelto per tenere insieme libri diversi, ma accomunati dalla capacità di interrogare la realtà.

La verità, infatti, non viene trattata come una parola astratta o celebrativa, ma come una questione concreta: qualcosa che chiama in causa le istituzioni, il lavoro, il potere, la giustizia e le persone che spesso restano ai margini dei processi decisionali.

Nel romanzo L’alba di San Nicola, Michele Emiliano conduce il lettore nella Bari del 1911. All’alba del giorno successivo alla grande festa di San Nicola, su una spiaggetta cittadina viene ritrovato il corpo di una giovane donna, uccisa da una coltellata al cuore. Un bottone militare con il monogramma del re, stretto nella mano della vittima, apre una vicenda attraversata da omissioni, segreti, poteri istituzionali e tensioni sociali. Il sospettato perfetto è un giovane pescatore povero, impulsivo e privo di difese. Una verità apparentemente già scritta, contro la quale si muove il maresciallo Michelangelo Piemontese, determinato a non accettare una ricostruzione comoda e socialmente rassicurante. Tra indagine giudiziaria, intrighi internazionali e conflitti di classe, il romanzo diventa occasione per riflettere sul rapporto tra verità, potere e giustizia.

«Con questa rassegna – spiegano i promotori – la100lab intende proporre non semplici presentazioni editoriali, ma momenti di confronto capaci di coinvolgere la comunità su questioni che riguardano la vita civile. I libri diventano strumenti per leggere il presente, per riconoscere le zone d’ombra della società e per costruire consapevolezza».

L’ingresso è libero.