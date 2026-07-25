di FRANCESCO ZIZZI CISTERNINO La stazione delle Ferrovie dello Stato di Cisternino situata in territorio fasanese a pochi passi dal mare e distante 10 km dal centro cittadino da oggi è più vicina al centro urbano della Valle d’Itria con l’attivazione del nuovo collegamento sperimentale bus fino al 13 Settembre a cura di STP Brindisi che garantisce quattro corse giornaliere in partenza dalle fermate di Piazza Navigatori e Via Clarizia (9,10-10,45-16,15-17,35) con possibilità di ulteriore prolungamento del servizio a tempo indeterminato come richiesto dai viaggiatori. Una buona notizia attesa da tempo da residenti e turisti che avevano richiesto il collegamento con la stazione distante circa 10 km e che finalmente avranno la possibilità di usufruire di un collegamento giornaliero comodo e sicuro. È stata finalmente colmata la lacuna logistica che vedeva molti vacanzieri e pendolari scendere alla stazione di Cisternino senza nessuna possibilità di raggiungere il centro cittadino. La volontà di istituire il nuovo collegamento era stata resa pubblica dal Sindaco Lorenzo Perrini durante la festa del centenario della stazione sud-est di Cisternino Città. La determina comunale pubblicata sull’albo pretorio firmata dalla comandante Maria Antonietta Zullo della Polizia Locale di Cisternino ha annunciato l’imminente partenza dei nuovi shuttle con l’allestimento dell’area di manovra all’ingresso della stazione. Continua con buona frequenza di pubblico la linea giornaliera stagionale “Cisternino – Caranna – Pilone – Torre Canne” un buon servizio preciso e puntuale molto apprezzato dall’utenza che accompagna sette giorni alla settimana mattina e sera le famiglie, ragazzi e turisti negli stabilimenti balneari più rinomati del litorale brindisino come Lido Boscoverde, Lido Morelli, Lido Macchia Mediterranea, Lido Tavernese, Camping Le Dune, Hotel Levante ma che raggiunge il centro della frazione di Torre Canne, utilizzata dai lavoratori impegnati nelle strutture del territorio che registrano un importante afflusso di turisti, con una buona rappresentanza di pubblico straniero. Nella frazione marittima fasanese è stata installata una nuova pensilina in pieno centro che permette all’utenza di attendere il pullman al riparo dal caldo stagionale. La prima corsa che da Cisternino raggiunge Pilone-Torre Canne è alle 8,00 mentre l’ultima corsa di rientro dal Pilone per Cisternino alle ore 19,00. FRANCESCO ZIZZI