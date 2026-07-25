Il Brindisi FC continua a mettere tassello dopo tassello nella costruzione della stagione sportiva 2026/2027. Tra la definizione degli organigrammi tecnico e sanitario, l’arrivo di un nuovo under, il lancio del sito ufficiale e il lavoro sul campo nel ritiro di Viggiano, la società biancazzurra accelera la preparazione in vista del prossimo campionato.

Sul fronte tecnico, il club ha ufficializzato la composizione dell’Area Tecnica della Prima Squadra. A ricoprire il ruolo di direttore sportivo sarà Emanuele Righi, mentre Alessandro Taurisano sarà il team manager. La guida della squadra è affidata a Roberto Taurino, affiancato dal vice allenatore Vittorio Triarico. Completano lo staff Luigi Nigro, preparatore dei portieri, Enrico Villani, preparatore atletico, Marzio Cretì, preparatore atletico per il recupero dagli infortuni, e Leonardo Carofiglio, collaboratore tecnico.

Definita anche l’Area Medica che seguirà la Prima Squadra nel corso della stagione. Il responsabile sarà il dottor Giuseppe D’Andria, che coordinerà le attività sanitarie del gruppo. Lo staff sarà composto inoltre dal fisioterapista Claudio Sasso e dalla massaggiatrice Tiziana Perrino, chiamati a garantire assistenza nella prevenzione, nella cura e nel recupero degli atleti.

Intanto prosegue anche il rafforzamento della rosa. Il Brindisi ha annunciato l’ingaggio del giovane El Hadji Mohammed Souleymane Kamagate, classe 2008, che andrà a rinforzare il reparto under. La società punta così a valorizzare un profilo di prospettiva, confermando la volontà di investire su giovani con ampi margini di crescita.

Sul campo continua il lavoro nel ritiro precampionato di Viggiano. Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 27 luglio alle ore 17, quando i biancazzurri sosterranno un allenamento congiunto contro la SC Paternicum, formazione che milita nel campionato di Eccellenza Lucana. Il test si disputerà al campo comunale “Coviello” di Viggiano e rappresenterà un’importante occasione per mister Taurino di verificare la condizione della squadra e i progressi compiuti durante la preparazione.

Novità anche sul piano della comunicazione. È infatti online il nuovo sito ufficiale del club, raggiungibile all’indirizzo www.fcbrindisi.it, completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti. Il portale sarà il punto di riferimento per tifosi, sponsor e appassionati, con notizie, comunicati ufficiali, informazioni sulla rosa, calendario, risultati e tutte le iniziative della società. Il sito sarà progressivamente implementato con nuovi contenuti e servizi, nell’ottica di rafforzare il dialogo con la comunità biancazzurra e accompagnare il percorso di crescita del club anche sul fronte digitale.