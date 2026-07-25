

La Masseria Guadalupe celebra 100 anni di storia con la musica del leggendario dj dello Studio 54 di New York, Kenny Carpenter, top della disco house internazionale.

L’evento si svolgerà presso la masseria messicana ribattezzata Mascienda Guadalupe a Ostuni. Questo angolo di Puglia si prepara ad accogliere un ospite internazionale oltre a ricevere per l’occasione la visita dell’Ambasciatore messicano in Italia, Genaro Lozano.

Costruita originariamente nel 1926, la masseria è stata ristrutturata recentemente per volere della designer messicana Jennifer Andreu e inaugurata lo scorso anno quale meta di ospitalità unica nel suo genere, grazie all’accostamento tra due culture apparentemente distanti, quella del Messico e della Puglia, che qui invece comunicano armoniosamente.

Durante la serata dedicata al Centenario e alla musica sotto le stelle si potranno degustare specialità messicane autentiche realizzate dallo chef in residence Uriel Rayon e dalla sous chef Monica Arroyo direttamente dal Messico. Sarà inoltre possibile visionare in loco espressioni di arte, artigianato e design tipicamente messicani.

Posti limitati, prenotazioni consigliate al 393 418 6829 – masciendaguadalupe.com