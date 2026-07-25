L’Amministrazione Comunale di Fasano annuncia un’importante novità per la viabilità estiva di Savelletri, finalizzata a migliorare la sicurezza urbana, la vivibilità del centro abitato e la tutela dei pedoni. Come disposto dall’Ordinanza Dirigenziale n. 000340, emanata oggi (25 luglio 2026) dal Servizio Autonomo Polizia Locale, prende il via una modifica temporanea e sperimentale alla disciplina della circolazione stradale nella nota frazione marinara.

Durante il periodo estivo, il centro abitato di Savelletri registra infatti un consistente incremento dei flussi veicolari e pedonali, determinato dalla massiccia presenza di residenti, turisti e avventori delle attività di ristorazione e commerciali. L’elevata promiscuità tra pedoni e automobili, specialmente nelle ore serali, determina condizioni di potenziale pericolo e limita la piena fruibilità degli spazi pubblici.

Per rispondere a queste criticità, a decorrere da oggi, 25 luglio 2026, e per l’intero mese di agosto 2026, viene istituito il divieto di transito veicolare limitatamente alle giornate di sabato e domenica, e nei giorni festivi compresi nel periodo tra il 6 e il 10 agosto 2026. La chiusura al traffico sarà in vigore dalle ore 19:30 alle ore 03:00 del giorno successivo.

Nello specifico, la nuova regolamentazione sperimentale riguarderà le seguenti strade, che costituiscono il principale collegamento tra il lungomare e le attività commerciali del borgo:

• Via Nazario Sauro, nel tratto compreso tra via Giovanni delle Bande Nere e via Amerigo Vespucci.

• Via della Scogliera, nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e via Rismondi.

• Via Chiesa, nel tratto compreso tra via Toscana e via della Scogliera.

Saranno naturalmente esclusi dal divieto di transito i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi adibiti ai servizi di emergenza e soccorso, e ogni altro veicolo il cui transito risulti necessario per inderogabili esigenze di pubblico servizio o sia espressamente autorizzato dal Comune.

A commentare il provvedimento è il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria: «Avviamo una sperimentazione per rendere Savelletri progressivamente più vivibile e sicura. Il borgo è sempre più frequentato da residenti e turisti e ha bisogno di spazi a misura di persona. La chiusura serale al traffico di via Nazario Sauro, via della Scogliera e via Chiesa è un primo passo in questa direzione, reso possibile anche dal nuovo parcheggio a quattro minuti dalla zona pedonale».

All’intervento del primo cittadino si aggiunge la dichiarazione dell’assessora alla Viabilità, Mobilità e Pedonalità, Cecilia Saladino: «Questa misura nasce da una visione strategica della mobilità cittadina, orientata a conciliare la tutela della sicurezza dei pedoni con le esigenze di commercianti e residenti. Trattandosi di una fase sperimentale, monitoreremo costantemente e con la massima attenzione l’impatto sul traffico per verificare la rispondenza del provvedimento alle reali necessità della comunità e apportare, ove necessario, gli aggiustamenti opportuni per garantire una fruizione ottimale degli spazi pubblici».

Il provvedimento è stato adottato in via del tutto sperimentale per verificare gli effetti della limitazione sulla sicurezza e sulla mobilità. L’Amministrazione Comunale, supportata dagli organi di polizia stradale incaricati dei controlli, monitorerà costantemente la situazione, riservandosi la facoltà di apportare modifiche, sospendere o revocare l’ordinanza qualora sopravvengano nuove necessità di interesse pubblico o se gli esiti del monitoraggio dovessero richiederlo.

L’ordinanza completa, che entra in vigore con l’apposizione della relativa segnaletica stradale, è stata resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio on line sul sito istituzionale del Comune di Fasano.

Ufficio Stampa

Città di Fasano