Si spegneranno anche i riflettori sul campo, ma l’abbraccio tra vincitori e vinti resta l’immagine simbolo di una finale pazzesca. Sullo straordinario rettangolo di gioco allestito nella suggestiva cornice di Piazza Santa Teresa, l’Altair Cafè batte l’Adria Academy Bari 53 a 43 e si prende la corona del torneo Master. Si chiude così, sotto le finestre del Palazzo di Governo, una serata di sport, amicizia e forti valori identitari. Perché alla fine il verdetto del campo conta fino a un certo punto: il premio di MVP più importante va senza dubbio alla solidarietà e alla bellezza di ritrovarsi dopo tanti anni, un po’ invecchiati e con qualche capello bianco, ma con la stessa identica voglia di darsi battaglia sul parquet per poi abbracciarsi un secondo dopo.

Il momento più emozionante e inaspettate della serata è stato la proiezione a sorpresa del video “La storia del torneo Giurgola”. Un filmato amarcord che ha catturato l’attenzione di tutta la piazza e fatto scendere più di qualche lacrima di autentica commozione. Lo schermo ha restituito i volti indimenticabili dell’ideatore del torneo, Antonio Giurgola, ritratto insieme alla moglie, celebre nel passato proprio per i suoi mitici e generosi “terzi tempi”. È stato esattamente da quel bellissimo ricordo familiare che gli organizzatori hanno tratto l’ispirazione per riproporre il grande terzo tempo finale di questa edizione.

Il video ha toccato le corde del cuore di tutti i presenti nel ricordare i tanti personaggi che purtroppo non ci sono più, ma che di quel campo e della storia del basket brindisino sono stati assoluti protagonisti. Applausi e sguardi lucidi hanno accompagnato le immagini di giganti come Claudio Malagoli, Pinuccio Cavaliere, Fabio D’Aprile, Elio Pentassuglia e Piero Pasini, insieme agli storici e preziosi collaboratori del sig. Giurgola: Carmine Parisi, Enzo De Simone e Roberto Piccino. Momenti meravigliosi di pura memoria storica che hanno svelato le radici profonde da cui è nato il format di questa eccezionale rassegna estiva.

Finita la battaglia sul parquet, è scattato il tradizionale “terzo tempo”, quest’anno intitolato proprio allo spirito dei coniugi Giurgola. Una bellissima iniziativa di solidarietà e valorizzazione del territorio che ha visto uniti i migliori maestri dell’arte bianca di Brindisi. Questa eccezionale squadra di professionisti rappresenta il cuore della panificazione e della ristorazione locale ed ha offerto le proprie specialità ai presenti:

· Grano&Uva di Luigi Romano

· L’Artigiano Panettiere di Christian Romano

· Il Botteghino (Fratelli Giudice)

· Il Piccolo Forno di Teddy (Teodoro) Cassiano

· Pizzeria Spaccanapoli di Mino Cucinelli

· La Panetteria Consenti

Ad accompagnare le focacce, un tocco di mistero: un anonimo donatore ha voluto offrire le birre per completare la serata nel migliore dei modi.

Un plauso straordinario va al team della Raccolta Sangue della ASL Brindisi e ai ragazzi della squadra di basket aziendale impegnati nel torneo Over 45 “Addò Giurgola”. Il gruppo è stato guidato dal Direttore Generale, il Dott. Maurizio De Nuccio, capitano trascinatore decisamente “molto non giocatore”, che ha fatto la differenza con il suo supporto strategico da fuori campo.

Il torneo ha celebrato le sue stelle con i riconoscimenti individuali:

· MVP del torneo: Cristiano Ventruto, dominatore assoluto sul rettangolo di gioco con l’energia e la grinta di un maturo ragazzino.

· Premio “Più Cagghiuso”: Maurizio Greco, fresco della medaglia d’oro agli Europei Over 55, che ha portato in campo la mentalità d’acciaio del vero campione europeo.

· Miglior Realizzatore: Lillo Leo.

· Premio Fair Play: Donato Ravelli (Adria Master Bari). La sua capacità di stemperare le tensioni e riportare la calma è il motivo principale per cui questo premio assume un valore così profondo.

La direzione di gara è stata impeccabile grazie agli esperti arbitri guidati dal collaudato trio Corsa-Malerba- Palma.

La serata, condotta con ritmo dal giornalista Antonio Celeste coadiuvato da Pierpaolo Piliego, ha visto la partecipazione di importanti cariche istituzionali: l’On. Mauro D’Attis (Vice Presidente della Commissione Antimafia, grande amante del basket) il Sindaco Giuseppe Marchionna, il Vice Prefetto Angela Barbato (che ha lodato gli eventi in piazza), il Vice Questore Dott. Zingaro ,presente anche Ivano Rolli Presidente del CSI Provinciale di Brindisi che ha offerto la coppa al primo classificato.

Il successo della kermesse si deve al supporto logistico e tecnologico di partner fondamentali. La presidente Nicoletta Caiulo ha omaggiato con un’opera d’arte in vetro, realizzata da “Vetri d’arte di Maria Concetta Malorzo”, i partner principali: Gabriele Perrone (CEO di Ennova Solution), che ha fornito il campo da gioco d’avanguardia, e Lino Giurgola (BIS), che ha curato la logistica.

Tra le altre premiazioni:

Targa ricordo della famiglia Giurgola alle autorità.

Targa di ringraziamento per l’organizzazione a Gianpaolo Amatori, consegnata dal capitano dell’Eagles Brindisi Raffaele Mastrorosa.

Targhe ricordo per tutti i partecipanti prodotte da La Concordia Lab, curatrice della grafica dell’intera rassegna estiva “R…Estate con il basket su piazza santa teresa”.

Mentre l’evento si avvia alla conclusione ufficiale — prevista per lunedì con l’attesissimo “Ora Tocca a Noi – Ex Star Game 3 vs 3” — a bordo campo si progetta già il domani. In un angolo della piazza, l’On. D’Attis, il Sindaco Marchionna, Gabriele Perrone, Lino Giurgola, ,Gianpaolo Amatori e Pierpaolo Piliego sono stati visti confabulare. Gli spifferi di vento che accarezzavano Piazza Santa Teresa hanno raccolto le prime indiscrezioni e novità per migliorare ulteriormente la prossima stagione di questo straordinario basket estivo, dove si invecchia sui documenti ma mai sul parquet.

Giada Amatori