Una maxi-inchiesta della Procura di Brindisi e della Guardia di Finanza coinvolge 145 persone tra le province di Brindisi e Lecce, nell’ambito di presunti raggiri finalizzati all’ottenimento di finanziamenti bancari assistiti da garanzie pubbliche, compresi quelli legati alle misure Covid. La notizia è stata riportata da BrindisiReport.

Tra gli indagati figurano anche due esponenti brindisini: l’ex assessore comunale Michele Didonna e il padre Nicola, consigliere comunale di Futuro Nazionale. Le accuse, ancora nella fase delle indagini preliminari e quindi da verificare nelle successive fasi processuali, riguardano a vario titolo ipotesi di associazione per delinquere, truffa, indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione e altri reati.

Secondo l’ipotesi accusatoria ricostruita dagli investigatori, il sistema avrebbe consentito a diversi soggetti di ottenere finanziamenti attraverso informazioni ritenute false su fatturati, ricavi o capacità economiche delle imprese, anche tramite società che sarebbero state create appositamente per accedere alle risorse.

Michele Didonna, 46 anni, è indicato dagli inquirenti tra i soggetti che avrebbero avuto un ruolo nella presunta organizzazione. Secondo l’accusa, grazie anche alle esperienze maturate in ambito politico e nel settore dell’accesso a finanziamenti pubblici e privati, avrebbe contribuito a individuare soggetti da coinvolgere nelle pratiche di finanziamento.

All’ex assessore vengono contestate anche ipotesi relative a un secondo filone dell’indagine, riguardante società che, sempre secondo la ricostruzione della Procura, sarebbero state costituite o utilizzate per ottenere risorse pubbliche senza un reale progetto imprenditoriale.

Tra gli indagati figura inoltre Nicola Didonna, 70 anni, consigliere comunale brindisino passato recentemente da Forza Italia a Futuro Nazionale, chiamato in causa nella sua qualità di rappresentante di una società operante nel settore dei rilievi ambientali.

A suo carico vengono contestate, secondo quanto riportato da BrindisiReport, ipotesi di malversazione di erogazioni pubbliche per circa 6mila euro, truffa e percezione indebita di erogazioni, con riferimento alla garanzia pubblica ottenuta. Non gli vengono invece contestati reati associativi.

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, coordinata dal pm Francesco Carluccio, riguarda un periodo compreso tra il 2019 e il 2023. Nel procedimento risultano 252 ipotesi di reato contestate a vario titolo.

Secondo gli investigatori, il meccanismo avrebbe riguardato finanziamenti concessi attraverso istituti bancari con la copertura del Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi. Le somme, dopo l’erogazione, sarebbero state in alcuni casi trasferite a soggetti diversi dai beneficiari formali.

Le indagini sono concluse, ma gli indagati restano tali e le accuse dovranno essere eventualmente confermate nel corso del procedimento giudiziario. Le difese hanno ora la possibilità di presentare memorie e richieste prima delle successive valutazioni dell’autorità giudiziaria.