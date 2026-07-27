Un incidente stradale si è verificato nella notte in via Punta Penne, dove una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi è intervenuta per soccorrere gli occupanti di una Peugeot 206.

All’interno dell’auto si trovavano tre persone che, a seguito dell’impatto, sono rimaste bloccate nell’abitacolo. I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarle dal veicolo, affidandole poi alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto con due ambulanze.

Concluso il soccorso, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area interessata dall’incidente e il veicolo coinvolto, così da consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.