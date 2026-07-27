Un incidente stradale si è verificato nella notte in via Punta Penne, dove una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi è intervenuta per soccorrere gli occupanti di una Peugeot 206.
All’interno dell’auto si trovavano tre persone che, a seguito dell’impatto, sono rimaste bloccate nell’abitacolo. I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarle dal veicolo, affidandole poi alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto con due ambulanze.
Concluso il soccorso, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area interessata dall’incidente e il veicolo coinvolto, così da consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.
Lug 27, 2026 Posted news
Incidente nella notte in via Punta Penne: tre feriti estratti dall’auto dai vigili del fuoco
Un incidente stradale si è verificato nella notte in via Punta Penne, dove una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi è intervenuta per soccorrere gli occupanti di una Peugeot 206.