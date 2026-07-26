Una passeggiata serale tra boschi e tratturi, accompagnati dalla luce della luna e dalle letture di attori di teatro, per vivere un’esperienza che unisce natura, cultura e convivialità. È questo lo spirito di “Sentieri di Voci e Versi al Chiar di Luna”, l’iniziativa in programma martedì 28 luglio al Teatro sull’Aia di Carlo Formigoni, in contrada Intendente, a Ostuni.

L’evento rientra nella rassegna “Le altre Voci sull’Aia”, sezione del festival “O Ciel Lucente”, ideato da Giancarlo Luce. «”Le altre Voci sull’Aia” è un festival nel festival, dove le storie escono dai libri, i luoghi diventano esperienza e il pubblico non resta mai fermo a guardare. C’è un momento in cui il teatro smette di essere solo scena e diventa incontro, strada, cammino», spiega l’ideatore del festival.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Teatro delle Forche, il Teatro sull’Aia di Carlo Formigoni e i Cicloamici FIAB Mesagne, un rapporto consolidato negli anni e nato grazie all’incontro tra Michelangelo Cramarossa e Carlo Formigoni.

Il percorso prevede un anello di circa 7 chilometri, adatto a tutti, che si snoda tra campi, boschi, strade sterrate, la ciclovia dell’Acquedotto Pugliese e piccole strade comunali. I partecipanti cammineranno illuminati dal chiarore della luna e dalle proprie torce, mentre lungo il tragitto saranno accompagnati dalla lettura di versi e testi interpretati da attori.

Il ritrovo è fissato alle 19.45 nel parcheggio del Piccolo Anfiteatro Carlo Formigoni, con partenza della passeggiata alle 20.15. Il rientro all’Aia è previsto intorno alle 22, quando il palco sarà aperto a chi vorrà condividere una poesia o un breve testo dedicato alla luna, per un massimo di due minuti. La serata si concluderà con un momento conviviale a base di friselle e anguria, nel tradizionale spirito di accoglienza del Teatro sull’Aia, con l’invito ai partecipanti a portare qualcosa da condividere.

La partecipazione è a offerta libera, secondo la formula “a cappello” adottata dal Teatro sull’Aia. I Cicloamici FIAB Mesagne accettano inoltre contributi volontari per sostenere le proprie attività.

Gli organizzatori raccomandano di partecipare con scarpe comode, pantaloni lunghi, acqua in abbondanza, repellente per insetti e una torcia elettrica, indispensabile per affrontare in sicurezza il percorso notturno.

Per partecipare è richiesta la prenotazione attraverso il modulo online predisposto dagli organizzatori. Per informazioni è possibile contattare Michelangelo Cramarossa al 336 839 048 o Carmela al 324 610 3258.

Fonte: Cicloamici FIAB Mesagne.