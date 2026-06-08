Con una comunicazione formale inoltrata in data odierna al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale, i consiglieri comunali Maurizio Colella (Gruppo “La Casa dei Moderati”) e Roberto Quarta (Gruppo Indipendente) hanno ufficializzato la decisione di non far più parte dell’intergruppo consiliare costituitosi informalmente nei mesi scorsi.

“La decisione – spiegano i due consiglieri – è maturata a seguito delle ultime vicissitudini che hanno interessato il dibattito politico cittadino. Riteniamo che il progetto politico che teneva insieme diverse entità non sia più idoneo a rispondere alle esigenze di una rappresentanza consapevole e coerente. Venuto a mancare il presupposto progettuale, l’intergruppo è da considerarsi decaduto”.

I consiglieri Colella e Quarta ribadiscono che la loro attività consiliare proseguirà, da oggi, nel segno della piena autonomia, mantenendo ben salda l’identità dei rispettivi gruppi di appartenenza.

“Continueremo a lavorare con il massimo impegno e senso di responsabilità per i cittadini brindisini – concludono – garantendo il nostro contributo in Consiglio Comunale con la libertà di giudizio e la coerenza che hanno sempre contraddistinto il nostro operato”.

CASA DEI MODERATI

Capogruppo in consiglio comunale

Maurizio COLELLA

GRUPPO MISTO

Consigliere Comunale

Roberto QUARTA