La Street School di Brindisi diretta dal coreografo e performer Teodoro Quaranta, in arte Teddy Wigga, sabato 6 giugno ha portato in scena al teatro Impero di Brindisi il consueto spettacolo di danza Hip Hop in cui si sono esibiti ballerini e ballerine di tutte le età, mamme comprese!

Lo spettacolo – condotto da Mino Molfetta, storica voce di Ciccio Riccio nonché partner ufficiale dell’evento – è stato la cornice di un anno importante che ha visto la Street School confermarsi protagonista anche sulla scena internazionale della danza.

Il 19 aprile scorso, infatti, a Cracovia (Polonia), la crew “Impero Squad” – diretta da Teddy – ha partecipato al prestigioso World of Dance nella categoria Mega Team Division, confrontandosi con altre 24 crew di altissimo livello provenienti da diverse parti d’Europa.

In un contesto altamente competitivo, ballerini e ballerine della Street hanno sfiorato l’ingresso nella top 5, risultando tra gli italiani con il punteggio più alto nella propria categoria.

A rendere ancora più significativo il traguardo è stata la conquista del premio “Best Costume”, riconoscimento che valorizza l’impatto visivo e l’identità artistica della performance.

La Street School anche quest’anno continuerà a danzare accompagnando Ciccio Riccio nei tour estivi in molteplici principali piazze del Brindisino e del Salento.