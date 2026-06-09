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“Circa le assunzioni stagionali non entro nel merito di una relazione diretta tra i sindacati, che per definizione rappresentano i lavoratori, e l’azienda”. L’assessora all’Ambiente, Livia Antonucci, questa mattina, martedì 9 giugno 2026, si è intrattenuta brevemente con gli operatori della comunicazione, al termine dei lavori della omonima Commissione consiliare, presieduta dal consigliere Roberto Quarta e svoltasi nella sala “Mario Marino Guadalupi”. La Commissione, alla quale ha partecipato il direttore di Teknoservice, dott. Pietro Piemontese, era stata convocata dopo polemiche registrate a seguito della selezione di 15 lavoratori, che nel periodo estivo dovranno svolgere sostituzioni del personale in ferie.

“Quello che posso dire – ha spiegato – è che io personalmente ho scritto una PEC il 2 giugno scorso all’azienda, quando su alcuni social sono state fatte affermazioni diffamatorie, che venivano appunto rivolte agli assessori, al sindaco rispetto alle assunzioni. Quelle dichiarazioni, al momento sono al vaglio, appunto dei nostri avvocati per un eventuale querela, ma ciò che sottolineo è che ho scritto immediatamente all’azienda per chiederne conto ed è stata subito riscontrata la mia richiesta.

L’azienda – ha proseguito l’assessore Antonucci – ha spiegato, e lo ha confermato anche oggi, la trasparenza con cui ha fatto queste assunzioni, pur inserendo tre figli di lavoratori attualmente in forza alla società. Credo che la politica debba rimanere fuori da questa vicenda – ha concluso Antonucci – anche perché l’azienda può, e deve scegliere, in base alla trasparenza, alla legalità e alla meritocrazia. Noi, come Amministrazione comunale, ci siamo dichiarati immediatamente fuori da questa situazione e intendiamo farlo anche per il futuro”.