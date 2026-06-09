Mercoledì 10 giugno 2026 alle ore 19:30, la splendida cornice del Palazzo del Sedile in Piazza Dante a Francavilla Fontana ospiterà l’inaugurazione ufficiale della mostra d’arte “Onore e Memoria. L’Arma nei segni dell’arte”. L’evento è promosso e organizzato dalla Pro

Loco di Francavilla Fontana con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

La mostra, curata con dedizione da Antonella Selleri e impreziosita dalla autorevole supervisione critica di Dina Turco, riunisce numerosi esponenti del panorama artistico locale che, attraverso linguaggi espressivi e sensibilità differenti, hanno scelto di rendere omaggio all’Arma dei Carabinieri, ai suoi valori fondanti e al servizio quotidianamente svolto a tutela dell’intera collettività. Tra le prestigiose opere in esposizione spiccano, in particolare, le tele del noto artista locale Pinuccio Marinosci.

L’iniziativa nasce in profonda concomitanza con il primo anniversario della scomparsa del Maresciallo Carlo Legrottaglie, Medaglia d’Oro al Valor Militare. Attraverso questo speciale percorso artistico e culturale, la comunità intende custodirne e tramandarne il vivido ricordo, celebrando i principi di onore, dovere e sacrificio che hanno guidato l’intera sua esistenza. Un omaggio speciale e un pensiero commosso saranno dedicati anche alla memoria del Maresciallo Ordinario M.O.V.M. Antonio Dimitri, altra figura esemplare indissolubilmente legata alla storia dell’Arma e al territorio francavillese.

Ad arricchire la serata d’inaugurazione vi sarà l’attesa performance di scultura dal vivo del Maestro Domenico Sepe, scultore di fama internazionale celebre per opere di straordinaria forza espressiva e spirituale — tra cui si annoverano il celebre Cristo Rivelato, il monumento a San Giorgio Martire benedetto da Papa Francesco e l’omaggio monumentale a Diego Armando Maradona. La sua estemporanea rappresenterà un momento di altissimo valore e un sincero tributo plastico alla memoria e ai valori celebrati dall’evento.

“Questa mostra non è solo un evento espositivo, ma un momento di profonda riflessione collettiva e di autentica gratitudine”, spiegano gli organizzatori della Pro Loco. “Un pensiero speciale va a tutte le donne e gli uomini in divisa che hanno dedicato — e continuano a dedicare — la propria vita alla difesa della legalità, delle istituzioni e di noi cittadini”.

Alla cerimonia inaugurale prenderanno parte le autorità civili e militari, insieme alla toccante presenza dei familiari del Maresciallo Legrottaglie, la cui partecipazione stringe idealmente tutta la cittadinanza in un abbraccio caloroso, riconoscente e profondamente partecipato.

L’esposizione si inserisce nel più ampio cammino di valorizzazione della memoria storica e dei valori civili portato avanti dalla Pro Loco di Francavilla Fontana, con l’auspicio di avvicinare la comunità, in particolare le giovani generazioni, a testimonianze vive di altruismo, abnegazione e alto senso del dovere.

INFORMAZIONI E ORARI DI APERTURA

Periodo: Dal 10 al 18 giugno 2026 — Ingresso Libero

Orari di apertura: • Mattina: ore 10:30 – 12:30

• Pomeriggio / Sera: ore 18:00 – 21:00

Sede: Palazzo del Sedile, Piazza Dante, Francavilla Fontana (BR)

Contatti Ufficio Stampa: Addetto comunicazioni: Ilaria Lombardi

Telefono: (+39) 320 778 1527

E-mail: proloco.francavillafontana@gmail.com

PRO LOCO FRANCAVILLA FONTANA

COMUNICATO STAMPA