Prosegue a San Michele Salentino la rassegna letteraria “Percorsi di Riflessione”, promossa dall’assessora alla Cultura Tiziana Barletta con l’obiettivo di offrire occasioni di confronto e approfondimento attraverso la letteratura contemporanea.

Giovedì 11 giugno, alle ore 19.30, nella piazzetta Giovanni Paolo II, sarà ospite Francesco Carofiglio, scrittore, architetto, illustratore e regista barese, che presenterà il suo ultimo romanzo “Tutto il mio folle amore”, pubblicato da Garzanti.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Giovanni Allegrini. Successivamente l’assessora alla Cultura Tiziana Barletta dialogherà con l’autore sui temi affrontati nel romanzo, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere più da vicino un protagonista della scena culturale italiana, capace di esprimersi attraverso linguaggi diversi e di affrontare con sensibilità questioni storiche e umane di grande attualità.

Tutto il mio folle amore conduce il lettore nella Bari del luglio 1943. La caduta del regime fascista e gli eventi che precedono la Liberazione fanno da sfondo alle vicende di Alessandro Latorre e Italo Acquaviva, due ragazzi uniti da un’amicizia profonda e chiamati a confrontarsi con le drammatiche conseguenze della guerra. Nel racconto trova spazio anche la storia di Carolina Fitzgerald, giovane italo-irlandese rifugiata a Bari, figura destinata a intrecciare il proprio percorso con quello dei protagonisti.

Attraverso le pagine del romanzo, Francesco Carofiglio costruisce una narrazione intensa che racconta il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, il valore della libertà, la forza dell’amicizia e la capacità di resistere nei momenti più difficili della storia. Sullo sfondo emergono il ruolo di Radio Bari e la nascita di una nuova coscienza civile che accompagna la lotta di liberazione.

Nel corso dell’incontro sarà possibile acquistare il volume grazie alla presenza della Taberna Libraria di Latiano.