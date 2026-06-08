Il Partito Democratico della provincia di Brindisi esprime grande soddisfazione per l’affermazione di Marco Ruggiero alla guida del Comune di San Vito dei Normanni.

Si tratta di una vittoria importante, frutto di un progetto politico credibile, inclusivo e profondamente radicato nella comunità, costruito insieme alle forze della coalizione e a tanti cittadini che hanno scelto una proposta di governo fondata sulla partecipazione, sulla competenza e sulla visione per il futuro della città.

A Marco Ruggiero vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte dell’intera comunità democratica provinciale. Un ringraziamento sincero va a tutte le donne e gli uomini che hanno contribuito a questo risultato con impegno, passione e spirito di servizio.

L’esito di San Vito dei Normanni assume anche un rilevante valore politico. Con questa vittoria il centrosinistra rafforza ulteriormente la propria presenza amministrativa nella provincia di Brindisi, conquistando un Comune strategico che negli ultimi anni era stato guidato dal centrodestra.

Il risultato conferma la solidità di un campo progressista capace di essere competitivo, unito e credibile nelle principali realtà del territorio. Dopo le affermazioni ottenute in numerosi Comuni della provincia, la vittoria di San Vito dei Normanni rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di rafforzamento del centrosinistra e del Partito Democratico.

Il voto di queste amministrative consegna un messaggio chiaro: quando si costruiscono alleanze ampie, fondate su programmi concreti e candidature autorevoli, i cittadini premiano il lavoro serio e la capacità di interpretare i bisogni delle comunità.

Da oggi si apre una nuova fase per San Vito dei Normanni. Il Partito Democratico provinciale sarà al fianco del sindaco Marco Ruggiero e della nuova amministrazione comunale affinché gli impegni assunti con gli elettori si traducano in risultati concreti per la città.

PARTITO DEMOCRATICO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI