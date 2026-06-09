Brindisi chiama e avvia una nuova fase del percorso di rigenerazione urbana, innovazione sociale e partecipazione civica, promosso nell’ambito del Programma Nazionale METRO Plus e Città Medie Sud 2021–2027. Con l’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla coprogettazione, il Comune di Brindisi prosegue le attività del progetto “Brindisi Per”, finalizzato alla realizzazione di attività e servizi di prossimità, formazione e cultura, in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore.

L’iniziativa, finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus, nell’ambito dell’Azione 4.11.1 “Rafforzamento della rete dei servizi di prossimità”, intende sostenere un sistema integrato, che comprende scuole, biblioteche comunali, teatro, beni monumentali e presìdi territoriali chiamati a operare in modo sinergico per rafforzare inclusione, coesione sociale, partecipazione attiva e sviluppo locale.

La coprogettazione rappresenta lo strumento attraverso cui l’Amministrazione comunale intende costruire, insieme agli Enti del Terzo Settore, interventi aderenti ai bisogni reali dei quartieri, valorizzando competenze, reti di prossimità, capacità organizzative e risorse comunitarie già presenti sul territorio. Non si tratta soltanto di finanziare singole attività, ma di rafforzare un modello di amministrazione condivisa, capace di generare impatto sociale duraturo e di accompagnare Brindisi verso una città più inclusiva, sostenibile e coesa.

Le proposte progettuali potranno riguardare tre linee di intervento: formazione, con percorsi per il rafforzamento delle competenze, l’inclusione sociale e lavorativa e il sostegno all’autoimprenditorialità; servizi di prossimità, con azioni di supporto alle persone e alle famiglie, sportelli, reti di mutuo aiuto, accompagnamento ai servizi e iniziative di cura condivisa; attività culturali, intese come strumenti di attivazione delle comunità, valorizzazione delle identità locali, creatività partecipata e storytelling territoriale.

Particolare attenzione sarà rivolta a persone e famiglie in condizione di fragilità socio-economica, minori e giovani, NEET, studenti a rischio dispersione, donne, caregiver, anziani soli, persone con disabilità, cittadini con background migratorio e comunità di quartiere. L’obiettivo è contribuire alla costruzione di un welfare di comunità diffuso, accessibile e radicato nei territori, capace di offrire opportunità concrete e di attivare nuove forme di cittadinanza.

In questo quadro si inserisce anche Play Brindisi, il percorso di residenza creativa promosso nell’ambito di “Brindisi per”, che nei giorni scorsi ha animato il Parco del Cillarese attraverso il lavoro congiunto di artiste, artisti, designer, giovani creativi e partecipanti del territorio. La prima Residenza Play Brindisi si è conclusa con la realizzazione dell’Isola, un’installazione collettiva e multifunzionale pensata come nuovo spazio di relazione, incontro e immaginazione urbana all’interno del parco.

L’Isola rappresenta, simbolicamente, il senso del percorso avviato: un approdo, ma anche un punto di partenza. È il segno concreto di una città che sceglie di rigenerarsi attraverso la partecipazione, la creatività, il lavoro condiviso e l’ascolto delle comunità. Dopo giorni di progettazione, autocostruzione e collaborazione, Brindisi si prepara ora a “sbarcare” sull’Isola, restituendo alla cittadinanza uno spazio nato dall’incontro tra competenze artistiche, cura dei luoghi e desiderio di futuro.

L’inaugurazione ufficiale si terrà giovedì 11 giugno, alle ore 18.30, al Parco del Cillarese, con lo Sbarco sull’Isola. Sono previsti i saluti istituzionali del Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, insieme al team di GRRIZ, che ha accompagnato il percorso creativo della residenza.