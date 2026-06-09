È stata resa nota la decina finalista della quinta edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Ceglie Messapica”, promosso dall’Amministrazione comunale e ormai appuntamento consolidato nel panorama culturale italiano. Dopo la valutazione delle numerose opere candidate provenienti da tutta Italia, il Comitato Scientifico ha selezionato i dieci titoli che accedono alla fase centrale del concorso, dedicato quest’anno al tema “Il Mistero”, filo conduttore dell’edizione 2025. Un percorso letterario che attraversa narrativa, memoria, introspezione e ricerca dell’ignoto, offrendo prospettive e linguaggi differenti sul rapporto tra realtà e mistero.

Queste le opere finaliste selezionate:

Silvia Ballestra, “Una notte nella casa delle fiabe”, Laterza, Bari-Roma

Cinzia Giorgio, “Figlie selvagge”, Rizzoli, Milano

Manuela Maddamma, “L’affascino”, Fandango Edizioni, Roma

Renato Martinoni, “Ricordi di suoni e di luci. Storia di un poeta e della sua follia”, Manni Editori, Lecce

Giulio Milani, “Codice Tondelli. La pagina è pelle. La parola è desiderio”, Transeuropa Edizioni, Massa

Matteo Paoloni, “Le impercettibili oscillazioni”, Hacca, Matelica (Mc)

Marina Pierri, “Gotico salentino”, Einaudi, Torino

Massimo Polidoro, “Il mistero delle origini dell’uomo. Un viaggio nel tempo per comprendere chi siamo e dove stiamo andando”, Feltrinelli, Milano

Orso Tosco, “Controbuio. Vivere e morire al Casinò di Sanremo”, Ubagu Press, Roma

Emanuela Valentini, “Morte di un Dio”, Piemme, Milano

Anche quest’anno il premio coinvolge attivamente il mondo della scuola attraverso la Giuria degli Studenti, composta da venti alunni del Liceo Scientifico “Francesco Ribezzo” di Francavilla Fontana, chiamati a partecipare al percorso di lettura e valutazione delle opere in concorso. La cinquina finalista sarà resa nota dopo il 30 giugno, mentre la serata conclusiva di premiazione si terrà il 6 agosto alle ore 20 nel centro storico di Ceglie Messapica, cornice tradizionale dell’evento. Cresce intanto l’attesa attorno ai titoli che proseguiranno il percorso verso la finale, confermando ancora una volta il Premio “Città di Ceglie Messapica” come uno degli appuntamenti culturali più seguiti dell’estate pugliese.