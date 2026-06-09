​La nascita di un nuovo gruppo consiliare a Brindisi è un dato di fatto che registriamo senza troppa sorpresa. I cambi di casacca e i riposizionamenti ci sono sempre stati, a tutti i livelli, fino al Parlamento, e fanno parte delle dinamiche della politica.

​Quello che però non possiamo tollerare è che adesso si inizi a perdere tempo a pensare ai nuovi equilibri o a gestire i soliti “mal di pancia” interni alla maggioranza. Brindisi non può permettersi il lusso di fermarsi o di restare ostaggio di dinamiche di potere e spartizioni di poltrone.

​Ai brindisini non interessano minimamente questi teatrini. Chi vive la città ogni giorno chiede risposte concrete sui problemi reali, non balletti della politica o discussioni sulla stabilità dei numeri in aula.

​Come opposizione, con il gruppo Impegno per Brindisi, la nostra vigilanza sarà massima e determinata. Non permetteremo che l’azione amministrativa e i bisogni della città vengano rallentati o messi in secondo piano per calcoli di pura aritmetica politica. La maggioranza pensi a governare e a dare risposte concrete, perché i cittadini meritano serietà, non giochi di palazzo.

​Alessandro Antonino

Vice Presidente del Consiglio Comunale

Capogruppo Impegno per Brindisi