

Alleanza Verdi e Sinistra esprime grande soddisfazione per l’elezione di Marco Ruggiero a Sindaco di San Vito dei Normanni. La vittoria della coalizione progressista rappresenta un risultato importante per la città e conferma la volontà delle cittadine e dei cittadini di affidarsi a un progetto politico credibile, partecipato e orientato al futuro.

Abbiamo contribuito a questo successo con impegno, entusiasmo e una proposta politica fondata sui valori della giustizia sociale, della sostenibilità ambientale, della tutela dei diritti e della partecipazione democratica. Pur non essendo presenti con una nostra lista, abbiamo partecipato attivamente alla costruzione della coalizione attraverso i nostri candidati. Il consenso ottenuto testimonia la presenza di una comunità politica radicata sul territorio che ha saputo rimettersi in cammino e interpretare le esigenze di cambiamento espresse dalla città.

Ringraziamo tutte le candidate e tutti i candidati, le volontarie e i volontari, le elettrici e gli elettori che hanno scelto di sostenere la coalizione e che hanno condiviso con noi un percorso intenso e appassionante.

Un ringraziamento particolare va a Chiara Russano, iscritta alle nostre organizzazioni giovanili, che ha deciso di mettersi in gioco per la prima volta in questa campagna elettorale, e a tutte le persone che, con il loro contributo, hanno reso possibile questo importante risultato collettivo.

Un sentito ringraziamento va inoltre a Domenico Turrisi, co-portavoce provinciale di Europa Verde e Alleanza Verdi e Sinistra, che fin dall’inizio ha lavorato con dedizione e competenza alla costruzione di questo progetto politico, contribuendo a rafforzare l’unità e la coesione del campo progressista a San Vito dei Normanni.

Un augurio di buon lavoro va anche al dott. Salvatore Musa, che con la sua esperienza ha affiancato e sostenuto i nostri candidati nel corso della campagna elettorale.

Da oggi si apre una nuova fase. Saremo parte attiva della maggioranza che governerà San Vito dei Normanni, portando il nostro contributo di idee, competenze e sensibilità per costruire una città più giusta, inclusiva e sostenibile. Lavoreremo al fianco del Sindaco Marco Ruggiero affinché gli impegni assunti durante la campagna elettorale si traducano in azioni concrete e risultati tangibili per tutta la comunità.

La fiducia ricevuta dai cittadini rappresenta per noi un onore e una responsabilità. Continueremo a lavorare con serietà, trasparenza e spirito di servizio nell’interesse esclusivo di San Vito dei Normanni.

Alleanza Verdi e Sinistra Prov. di Brindisi